Палестинского государства не будет, заявил Нетаньяху - 21.09.2025
Палестинского государства не будет, заявил Нетаньяху
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сен - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отверг возможность создания палестинского государства и заявил, что Израиль даст ответ на одностороннее признание Палестины рядом стран после окончания сессии Генассамблеи ООН. "Палестинского государства не будет. Ответ на последнюю попытку навязать нам террористическое государство в самом сердце нашей страны я дам по возвращении из США. У меня есть ясное послание тем лидерам, которые признали палестинское государство после чудовищной резни 7 октября: вы дарите терроризму огромную награду", - заявил Нетаньяху в видеообращении.
19:28 21.09.2025
 
Палестинского государства не будет, заявил Нетаньяху

Премьер Израиля Нетаньяху отверг возможность создания палестинского государства

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сен - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отверг возможность создания палестинского государства и заявил, что Израиль даст ответ на одностороннее признание Палестины рядом стран после окончания сессии Генассамблеи ООН.
"Палестинского государства не будет. Ответ на последнюю попытку навязать нам террористическое государство в самом сердце нашей страны я дам по возвращении из США. У меня есть ясное послание тем лидерам, которые признали палестинское государство после чудовищной резни 7 октября: вы дарите терроризму огромную награду", - заявил Нетаньяху в видеообращении.
Флаг Палестины - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
МИД Палестины оценил признание государства Австралией, Канадой и Британией
16:55
 
