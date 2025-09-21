https://1prime.ru/20250921/netanyakhu-862592794.html

Палестинского государства не будет, заявил Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сен - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отверг возможность создания палестинского государства и заявил, что Израиль даст ответ на одностороннее признание Палестины рядом стран после окончания сессии Генассамблеи ООН. "Палестинского государства не будет. Ответ на последнюю попытку навязать нам террористическое государство в самом сердце нашей страны я дам по возвращении из США. У меня есть ясное послание тем лидерам, которые признали палестинское государство после чудовищной резни 7 октября: вы дарите терроризму огромную награду", - заявил Нетаньяху в видеообращении.

