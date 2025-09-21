Нотариус объяснил, какую недвижимость нельзя подарить

https://1prime.ru/20250921/notarius-862516278.html

МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. С 2025 года все сделки по дарению недвижимости между гражданами должны проходить через нотариуса. Даже если квартиру, дом или земельный участок безвозмездно передают друг другу члены семьи. Нотариус Иван Кашурин рассказал агентству "Прайм", какую недвижимость подарить нельзя и в каких случаях сделку не удостоверят.“Прежде всего — недвижимость можно подарить только в том случае, если она принадлежит дарителю и его права должным образом зафиксированы. Может быть, например, что квартира получена по наследству, но человек не обращался к нотариусу, а принял ее фактически. То есть, он был прописан в жилом помещении вместе с близким родственником на момент его смерти, остался там жить, оплачивает коммунальные платежи. Прежде чем такую квартиру кому-то дарить, ее нужно оформить в собственность по бумагам”, - пояснил он.Также нельзя подарить земельный участок, если не все постройки, которые на нем расположены, зарегистрированы. Например, жилой дом и хозяйственное помещение узаконены, а гараж — нет.На имуществе не должно быть обременений. Например, ареста или залога. Если человек хочет подарить недвижимость, которую он купил в браке, потребуется нотариальное согласие супруги или супруга. Даже если даритель — титульный собственник, недвижимость была куплена им самостоятельно и оформлена на его имя. Если человек владеет частью квартиры, он не может подарить весь объект целиком, только свою долю.Нельзя прикрывать дарением другие договоры, например, купли-продажи или мены. В практике встречаются попытки граждан провести такие притворные сделки. Например, чтобы избежать необходимости уведомлять других сособственников. Нотариусы такие подмены не допускают, поскольку сделка, совершенная с целью прикрыть другую ничтожна, то есть недействительна по определению.Нельзя подарить квартиру, купленную на средства материнского капитала. В первую очередь нужно выделить доли в ней всем членам семьи. После этого с согласия органов опеки такую квартиру можно продать, но не подарить. Дарить "детские" доли запрещено по закону.Чтобы нотариус удостоверил сделку, сам даритель не должен находиться в стадии банкротства, а его дееспособность не должна быть ограничена. Принципиально важно, чтобы даритель понимал суть и последствия сделки, а также не находился под влиянием третьих лиц, эмоций, заблуждений или, например, сильных лекарств. Даже если с недвижимостью все хорошо и даритель фактически в своих правах не ограничен, но с ним "что-то не так" — сделки не будет.Практика показывает: зачастую обвести дарителя вокруг пальца пытаются близкие люди: дети, внуки, племянники. Они прибегают к хитрости, навязчивым уговорам или откровенному обману, лишь бы пожилые родственники переписали на них недвижимость. Нотариусы подробно беседуют с обеими сторонами договора и пресекают такие попытки.“Часто люди в возрасте ожидают, что взамен на щедрый подарок одаряемые будут о них заботиться, помогать по хозяйству, покупать продукты и лекарства. В таком случае можно говорить о ренте, но не о дарении. При этом нельзя подарить квартиру, в отношении которой уже оформлен договор ренты в пользу другого человека”, - отметил Кашурин.При удостоверении договора дарения недвижимости нотариус проверяет все важные нюансы: паспорта участников, документы на недвижимость, наличие всех необходимых согласий и отсутствие обременений, а также другие юридически значимые факты. Запрашивает справки и данные в государственных базах данных. А когда договор подписан, направляет документы в Росреестр, чтобы право собственности на недвижимость перешло от дарителя к одаряемому. Регистрация происходит в ускоренном режиме, всего за один рабочий день.

