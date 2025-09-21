Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запад больше не является моделью для подражания, заявил Орбан - 21.09.2025, ПРАЙМ
Запад больше не является моделью для подражания, заявил Орбан
БУДАПЕШТ, 21 сен - ПРАЙМ. Запад больше не является моделью для подражания, и надо иметь смелость это признать и идти своим путем, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Нам нужна смелость - интеллектуальная, политическая и личная, - чтобы признать, что Запад больше не является образцом для подражания, и показать, что есть путь получше", - написал Орбан в соцсети Х. По его словам, ЕС "балансирует на грани, там повсюду долг, миграция, насилие и провальная политика". "Венгрия твёрдо стоит на своём: страна без мигрантов, за семью и предоставление возможностей для тех, кто готов работать", - отметил он. Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США. Орбан ранее также заявлял, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
13:29 21.09.2025
 
Запад больше не является моделью для подражания, заявил Орбан

Орбан: Запад больше не является моделью для подражания, надо идти своим путем

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 21 сен - ПРАЙМ. Запад больше не является моделью для подражания, и надо иметь смелость это признать и идти своим путем, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Нам нужна смелость - интеллектуальная, политическая и личная, - чтобы признать, что Запад больше не является образцом для подражания, и показать, что есть путь получше", - написал Орбан в соцсети Х.
По его словам, ЕС "балансирует на грани, там повсюду долг, миграция, насилие и провальная политика".
"Венгрия твёрдо стоит на своём: страна без мигрантов, за семью и предоставление возможностей для тех, кто готов работать", - отметил он.
Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
Орбан ранее также заявлял, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
