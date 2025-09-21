Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Палестины оценил признание государства Австралией, Канадой и Британией - 21.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250921/palestina-862589491.html
МИД Палестины оценил признание государства Австралией, Канадой и Британией
МИД Палестины оценил признание государства Австралией, Канадой и Британией - 21.09.2025, ПРАЙМ
МИД Палестины оценил признание государства Австралией, Канадой и Британией
Признание государства Палестина со стороны ряда стран является результатом многолетней дипломатической работы, но этот процесс ускорился из-за осуществления... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T16:55+0300
2025-09-21T16:55+0300
политика
мировая экономика
общество
палестина
израиль
франция
кир стармер
эммануэль макрон
оон
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862589172_0:0:2931:1648_1920x0_80_0_0_62b6ed8ff364bf0879089bd24dafec36.jpg
ИЕРУСАЛИМ, 21 сен - ПРАЙМ. Признание государства Палестина со стороны ряда стран является результатом многолетней дипломатической работы, но этот процесс ускорился из-за осуществления Израилем геноцида палестинцев, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Палестины, помощник главы МИД по делам ООН и ее организаций Омар Авадалла. В воскресенье премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии и Канады. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона сообщило, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. "Признание государства Палестина - это результат процесса, который накапливался и развивался на протяжении многих лет дипломатической работы. Кроме того, эти признания происходят на фоне геноцида против палестинского народа и посягательств Израиля на права палестинского народа на Западном берегу, включая Иерусалим", - отметил Авадалла. Он указал, что "создание нового Ближнего Востока без палестинского государства стало иллюзией", и страны работают "над созданием палестинского государства, чтобы защитить и сохранить принцип сосуществования двух государств практическими шагами". "В то же время преступления, совершенные Израилем, который стал государством-изгоем, побудили страны скорее принять шаги для выполнения решения о двух государствах, признав Палестинское государство", - считает Авадалла. Палестину до сегодняшнего дня признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://1prime.ru/20250921/starmer--862588749.html
палестина
израиль
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862589172_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fcfcd277164ef3aad8189a016e10af19.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , палестина, израиль, франция, кир стармер, эммануэль макрон, оон, мид
Политика, Мировая экономика, Общество , ПАЛЕСТИНА, ИЗРАИЛЬ, ФРАНЦИЯ, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, ООН, МИД
16:55 21.09.2025
 
МИД Палестины оценил признание государства Австралией, Канадой и Британией

Авадалла назвал признание Палестины результатом многолетней дипломатической работы

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Палестины
Флаг Палестины - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Флаг Палестины. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ИЕРУСАЛИМ, 21 сен - ПРАЙМ. Признание государства Палестина со стороны ряда стран является результатом многолетней дипломатической работы, но этот процесс ускорился из-за осуществления Израилем геноцида палестинцев, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Палестины, помощник главы МИД по делам ООН и ее организаций Омар Авадалла.
В воскресенье премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии и Канады. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона сообщило, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
"Признание государства Палестина - это результат процесса, который накапливался и развивался на протяжении многих лет дипломатической работы. Кроме того, эти признания происходят на фоне геноцида против палестинского народа и посягательств Израиля на права палестинского народа на Западном берегу, включая Иерусалим", - отметил Авадалла.
Он указал, что "создание нового Ближнего Востока без палестинского государства стало иллюзией", и страны работают "над созданием палестинского государства, чтобы защитить и сохранить принцип сосуществования двух государств практическими шагами".
"В то же время преступления, совершенные Израилем, который стал государством-изгоем, побудили страны скорее принять шаги для выполнения решения о двух государствах, признав Палестинское государство", - считает Авадалла.
Палестину до сегодняшнего дня признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Стармер высказался о роли ХАМАС в управлении Палестиной
16:46
 
ПолитикаМировая экономикаОбществоПАЛЕСТИНАИЗРАИЛЬФРАНЦИЯКир СтармерЭммануэль МакронООНМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала