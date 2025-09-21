https://1prime.ru/20250921/palestina-862595653.html
Португалия признала Палестину как независимое государство
Португалия признала Палестину как независимое государство - 21.09.2025, ПРАЙМ
Португалия признала Палестину как независимое государство
Португалия официально признала Палестину как независимое государство, передает в воскресенье телеканал SIC Noticias. | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T22:34+0300
2025-09-21T22:34+0300
2025-09-21T22:36+0300
португалия
палестина
оон
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862589172_0:0:2931:1648_1920x0_80_0_0_62b6ed8ff364bf0879089bd24dafec36.jpg
МАДРИД, 21 сен — ПРАЙМ. Португалия официально признала Палестину как независимое государство, передает в воскресенье телеканал SIC Noticias. "Португалия официально признала в это воскресенье государство Палестина. Об этом объявил министр иностранных дел Паулу Ранжел в миссии Португалии при ООН в Нью-Йорке", - передает телеканал.Ранее в воскресенье это сделали Канада, Австралия и Великобритания.
https://1prime.ru/20250921/netanyakhu-862592794.html
португалия
палестина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862589172_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fcfcd277164ef3aad8189a016e10af19.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
португалия, палестина, оон, политика
ПОРТУГАЛИЯ, ПАЛЕСТИНА, ООН, политика
Португалия признала Палестину как независимое государство
Глава МИД Португалии Ранжел подтвердил признание Палестины независимым государством