Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Португалия признала Палестину как независимое государство - 21.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250921/palestina-862595653.html
Португалия признала Палестину как независимое государство
Португалия признала Палестину как независимое государство - 21.09.2025, ПРАЙМ
Португалия признала Палестину как независимое государство
Португалия официально признала Палестину как независимое государство, передает в воскресенье телеканал SIC Noticias. | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T22:34+0300
2025-09-21T22:36+0300
португалия
палестина
оон
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862589172_0:0:2931:1648_1920x0_80_0_0_62b6ed8ff364bf0879089bd24dafec36.jpg
МАДРИД, 21 сен — ПРАЙМ. Португалия официально признала Палестину как независимое государство, передает в воскресенье телеканал SIC Noticias. "Португалия официально признала в это воскресенье государство Палестина. Об этом объявил министр иностранных дел Паулу Ранжел в миссии Португалии при ООН в Нью-Йорке", - передает телеканал.Ранее в воскресенье это сделали Канада, Австралия и Великобритания.
https://1prime.ru/20250921/netanyakhu-862592794.html
португалия
палестина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862589172_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fcfcd277164ef3aad8189a016e10af19.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
португалия, палестина, оон, политика
ПОРТУГАЛИЯ, ПАЛЕСТИНА, ООН, политика
22:34 21.09.2025 (обновлено: 22:36 21.09.2025)
 
Португалия признала Палестину как независимое государство

Глава МИД Португалии Ранжел подтвердил признание Палестины независимым государством

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАкция в поддержку Палестины
Акция в поддержку Палестины - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Акция в поддержку Палестины. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МАДРИД, 21 сен — ПРАЙМ. Португалия официально признала Палестину как независимое государство, передает в воскресенье телеканал SIC Noticias.
"Португалия официально признала в это воскресенье государство Палестина. Об этом объявил министр иностранных дел Паулу Ранжел в миссии Португалии при ООН в Нью-Йорке", - передает телеканал.
Ранее в воскресенье это сделали Канада, Австралия и Великобритания.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Палестинского государства не будет, заявил Нетаньяху
19:28
 
ПОРТУГАЛИЯПАЛЕСТИНАООНполитика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала