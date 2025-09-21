https://1prime.ru/20250921/panda-862443088.html

Россия наконец нашла замену "длинным деньгам" с Запада

Россия наконец нашла замену "длинным деньгам" с Запада - 21.09.2025, ПРАЙМ

Россия наконец нашла замену "длинным деньгам" с Запада

Китай объявил о намерении открыть свой финансовый рынок для крупных российских компаний. | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21T05:05+0300

2025-09-21T05:05+0300

2025-09-21T05:05+0300

россия

китай

николай кузнецов

минфин

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862443088.jpg?1758420302

МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Китай объявил о намерении открыть свой финансовый рынок для крупных российских компаний.Речь идет о выпуске так называемых панда-облигаций (панда-бондов).Панда-облигации - это долговые ценные бумаги, номинированные в китайских юанях, которые выпускаются на внутреннем рынке Китая некитайскими компаниями.Явление это не новое. Ближайший их аналог - это ранее очень популярные, а теперь недоступные нам "еврооблигации". Но вот любят китайцы красивые и поэтичные названия, даже милого бамбукового медведя умудрились вплести.Зачем они нужны?Компаниям-эмитентам панда-облигации позволяют привлекать финансирование в китайских юанях. Это с одной стороны упрощает их расчеты на азиатских рынках (деньги стразу поступают в нужной валюте). А с другой дает более выгодные ставки кредитования. Если в России ставки по корпоративным кредитам сегодня составляют порядка 20% годовых, то платежи по панда-облигациям всего 5–7% годовых, что очевидно выгодно даже с учетом потенциального роста курса юаня.Инвесторы же получают новый инструмент для вложения средств, номинированный в китайской валюте и регулируемый в соответствии с китайским же законодательством.Наконец государство получает увеличение притока валюты в страну. А для нас сегодня хоть что-то (даже юань) гораздо лучше, чем ничего.Не зря же даже наш Минфин недавно заявил, что рассматривает аналогичный вариант для выпуска государственных облигаций.У российских компаний когда-то уже был подобный опыт. Так, Русал в 2017 году размещал выпуск облигаций на 1,5 миллиарда юаней. Но все же отечественному бизнесу всегда были гораздо интереснее инструменты в долларах и евро. Однако сегодня доступ к американским и европейским деньгам для нас закрыт. Вот и решили обратиться к "забытому старому".Естественно, что китайские компании (прежде всего банки, финансовые и инвестиционные компании) будут нести определенные риски. И риски эти могут оказаться немалыми. Особенно в свете обострения отношений Китая и США, постоянных угроз Трампа и лидеров ЕС.Но, очевидно, что решение китайского правительства было продуманным и взвешенным. Китай готов к рискам, ему есть что им противопоставить. Решение о возобновлении допуска российских компаний на китайский финансовый рынок – яркое свидетельство укрепления российско-китайских отношений, как в политическом, так и в экономическом смысле.При этом китайский финансовый рынок сегодня очень ликвиден. Так что он вполне способен закрыть недостаток "длинных денег" из США и ЕС. Правда касается это исключительно крупного бизнеса. Да и то не всего, а скорее только его верхушки. Объем эмиссии панда-облигаций составляет от 1 миллиарда юаней и процедура их размещения крайне сложна. Так что не только малый и средний, но даже и некоторый крупный бизнес остается как говорится "не при делах".Автор - профессор кафедры "Финансы и кредит" ГУУ Николай Кузнецов.

https://1prime.ru/20250829/bank--861444446.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Николай Кузнецов https://cdnn.1prime.ru/img/84006/74/840067434_0:0:800:801_100x100_80_0_0_25fead5cbbdb84783e1653197a31b6d2.jpg

Николай Кузнецов https://cdnn.1prime.ru/img/84006/74/840067434_0:0:800:801_100x100_80_0_0_25fead5cbbdb84783e1653197a31b6d2.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Николай Кузнецов https://cdnn.1prime.ru/img/84006/74/840067434_0:0:800:801_100x100_80_0_0_25fead5cbbdb84783e1653197a31b6d2.jpg

россия, китай, николай кузнецов, минфин, мировая экономика