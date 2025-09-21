https://1prime.ru/20250921/pensii-862516444.html

Эксперт рассказал о доплатах пенсионерам к 1 октября

Эксперт рассказал о доплатах пенсионерам к 1 октября

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Доплаты и прочие меры социальной поддержки предусмотрены в ряде регионов к отмечаемому 1 октября Международному дню пожилого человека, рассказал агентству "Прайм"профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Эти меры не входят в перечень федеральных обязательств, их реализация зависит от решений региональных и местных властей."Поэтому сумма и условия получения дополнительных выплат могут различаться в зависимости от региона", - поясняет эксперт.Например, в Челябинской области предусмотрена выплата в размере 800 рублей для граждан, достигших к 1 октября 2025 года возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). В Рязанской области действует ежегодная мера поддержки в 539,24 рубля, которая предоставляется пенсионерам старше 90 лет, при условии, что они получают страховую пенсию по старости и проживают на территории региона.В Ненецком автономном округе предусмотрены две категории выплат: 5000 рублей назначаются пенсионерам, чей возраст не превышает 70 лет и которые имеют не менее 15 лет трудового стажа в округе. А тем, кто старше 70 лет и при этом имеет аналогичный стаж либо проживает в НАО не менее 20 лет, а также инвалидам предоставляется компенсационная выплата в размере 16 тысяч рублей.Также, по словам Виноградова, в ряде муниципалитетов действуют собственные программы поддержки. Так, в Дмитровском районе Московской области утвержден порядок предоставления материальной помощи ко Дню пожилого человека. В рамках этой инициативы жителям района, достигшим 70-летнего возраста, при отсутствии официальной занятости и регистрации по месту жительства, выплачивается 500 рублей."Пенсионерам рекомендуется заранее обратиться в территориальное отделение Социального фонда России или в многофункциональный центр и уточнить, предусмотрена ли выплата в конкретном регионе и требуется ли подача заявления", - объяснил юрист.

