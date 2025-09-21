Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Петербурге ищут мошенников, вынудивших пенсионерку купить золотые слитки - 21.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250921/pensioner-862585084.html
В Петербурге ищут мошенников, вынудивших пенсионерку купить золотые слитки
В Петербурге ищут мошенников, вынудивших пенсионерку купить золотые слитки - 21.09.2025, ПРАЙМ
В Петербурге ищут мошенников, вынудивших пенсионерку купить золотые слитки
Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, вынудивших пенсионерку купить для них золотые слитки на сумму более 4 миллионов рублей после отказа банка в переводе... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T14:10+0300
2025-09-21T14:10+0300
мошенничество
бизнес
недвижимость
рф
санкт-петербург
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_0:175:3016:1872_1920x0_80_0_0_422f9320399d8a8bacadca5d658230d1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - ПРАЙМ. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, вынудивших пенсионерку купить для них золотые слитки на сумму более 4 миллионов рублей после отказа банка в переводе денег со счета женщины, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в субботу в полицию Фрунзенского района обратилась 75-летняя жительница одного из домов на Будапештской улице с сообщением о том, что под предлогом "необходимости декларирования" сбережений попалась на уловки мошенников. "Неизвестные в телефонных разговорах сначала вынудили ее снять деньги со счета в банке, однако после отказа банка в совершении операции, убедили оформить доверенность сроком на 10 лет на неизвестную ей женщину, с которой 12 сентября она поехала на такси в дополнительный офис банка на Ленинском проспекте, где приобрела золотые слитки на сумму 4 417 125 рублей и передала их незнакомке", - рассказали в региональном главке МВД. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция ищет предполагаемых фигурантов.
https://1prime.ru/20250921/pensii-862516444.html
рф
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_2dac4e3352c84cdbbad8b916d7ed7b6f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, недвижимость, рф, санкт-петербург, мвд
Мошенничество, Бизнес, Недвижимость, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МВД
14:10 21.09.2025
 
В Петербурге ищут мошенников, вынудивших пенсионерку купить золотые слитки

В Петербурге пенсионерку заставили купить золотые слитки на 4 миллиона рублей

© РИА Новости . Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Слитки золота. Архивное фото
© РИА Новости . Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - ПРАЙМ. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, вынудивших пенсионерку купить для них золотые слитки на сумму более 4 миллионов рублей после отказа банка в переводе денег со счета женщины, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в субботу в полицию Фрунзенского района обратилась 75-летняя жительница одного из домов на Будапештской улице с сообщением о том, что под предлогом "необходимости декларирования" сбережений попалась на уловки мошенников.
"Неизвестные в телефонных разговорах сначала вынудили ее снять деньги со счета в банке, однако после отказа банка в совершении операции, убедили оформить доверенность сроком на 10 лет на неизвестную ей женщину, с которой 12 сентября она поехала на такси в дополнительный офис банка на Ленинском проспекте, где приобрела золотые слитки на сумму 4 417 125 рублей и передала их незнакомке", - рассказали в региональном главке МВД.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция ищет предполагаемых фигурантов.
Выдача пенсии - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Эксперт рассказал о доплатах пенсионерам к 1 октября
03:03
 
МошенничествоБизнесНедвижимостьРФСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала