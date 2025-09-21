https://1prime.ru/20250921/pensioner-862585084.html

В Петербурге ищут мошенников, вынудивших пенсионерку купить золотые слитки

В Петербурге ищут мошенников, вынудивших пенсионерку купить золотые слитки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - ПРАЙМ. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, вынудивших пенсионерку купить для них золотые слитки на сумму более 4 миллионов рублей после отказа банка в переводе денег со счета женщины, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в субботу в полицию Фрунзенского района обратилась 75-летняя жительница одного из домов на Будапештской улице с сообщением о том, что под предлогом "необходимости декларирования" сбережений попалась на уловки мошенников. "Неизвестные в телефонных разговорах сначала вынудили ее снять деньги со счета в банке, однако после отказа банка в совершении операции, убедили оформить доверенность сроком на 10 лет на неизвестную ей женщину, с которой 12 сентября она поехала на такси в дополнительный офис банка на Ленинском проспекте, где приобрела золотые слитки на сумму 4 417 125 рублей и передала их незнакомке", - рассказали в региональном главке МВД. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция ищет предполагаемых фигурантов.

