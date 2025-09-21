Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков назвал самый надежный автомобиль на полигоне "Мулино" - 21.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250921/peskov--862591278.html
Песков назвал самый надежный автомобиль на полигоне "Мулино"
Песков назвал самый надежный автомобиль на полигоне "Мулино" - 21.09.2025, ПРАЙМ
Песков назвал самый надежный автомобиль на полигоне "Мулино"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков похвалил автомобиль УАЗ, который в народе называют "буханкой", во время посещения полигона "Мулино". | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T17:40+0300
2025-09-21T17:40+0300
россия
бизнес
нижегородская область
дмитрий песков
владимир путин
уаз
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков похвалил автомобиль УАЗ, который в народе называют "буханкой", во время посещения полигона "Мулино". Президент России Владимир Путин 16 сентября посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Вместе с ним на полигоне был и его пресс-секретарь. Кадры с полигона показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин". "Вот, самая лучшая машина", - отметил Песков, указывая на "буханку", оснащенную антидроновой защитой. Высоко оценил надежность машины и главком Сухопутных войск ВС РФ генерал Андрей Мордвичев, который сопровождал президента во время осмотра образцов военной техники на полигоне и давал пояснения. "А начинали это все мы с этой "буханки". Самая надежная машина", - рассказал он Путину.
https://1prime.ru/20250917/peskov-862384251.html
нижегородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0188e27332bea5b28e7e8badfc353f0f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, нижегородская область, дмитрий песков, владимир путин, уаз, вс рф
РОССИЯ, Бизнес, Нижегородская область, Дмитрий Песков, Владимир Путин, УАЗ, ВС РФ
17:40 21.09.2025
 
Песков назвал самый надежный автомобиль на полигоне "Мулино"

Песков назвал "буханку" самым надежным автомобилем на полигоне "Мулино"

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков похвалил автомобиль УАЗ, который в народе называют "буханкой", во время посещения полигона "Мулино".
Президент России Владимир Путин 16 сентября посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Вместе с ним на полигоне был и его пресс-секретарь.
Кадры с полигона показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Вот, самая лучшая машина", - отметил Песков, указывая на "буханку", оснащенную антидроновой защитой.
Высоко оценил надежность машины и главком Сухопутных войск ВС РФ генерал Андрей Мордвичев, который сопровождал президента во время осмотра образцов военной техники на полигоне и давал пояснения.
"А начинали это все мы с этой "буханки". Самая надежная машина", - рассказал он Путину.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения полигона Мулино - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Песков рассказал о заявлениях Путина на полигоне "Мулино"
17 сентября, 13:13
 
РОССИЯБизнесНижегородская областьДмитрий ПесковВладимир ПутинУАЗВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала