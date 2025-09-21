https://1prime.ru/20250921/peskov--862591278.html
Песков назвал самый надежный автомобиль на полигоне "Мулино"
Песков назвал самый надежный автомобиль на полигоне "Мулино" - 21.09.2025, ПРАЙМ
Песков назвал самый надежный автомобиль на полигоне "Мулино"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков похвалил автомобиль УАЗ, который в народе называют "буханкой", во время посещения полигона "Мулино". | 21.09.2025, ПРАЙМ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков похвалил автомобиль УАЗ, который в народе называют "буханкой", во время посещения полигона "Мулино". Президент России Владимир Путин 16 сентября посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Вместе с ним на полигоне был и его пресс-секретарь. Кадры с полигона показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин". "Вот, самая лучшая машина", - отметил Песков, указывая на "буханку", оснащенную антидроновой защитой. Высоко оценил надежность машины и главком Сухопутных войск ВС РФ генерал Андрей Мордвичев, который сопровождал президента во время осмотра образцов военной техники на полигоне и давал пояснения. "А начинали это все мы с этой "буханки". Самая надежная машина", - рассказал он Путину.
Песков назвал самый надежный автомобиль на полигоне "Мулино"
