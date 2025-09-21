https://1prime.ru/20250921/peskov-862581037.html
Песков рассказал об интересе Путина к мирному урегулированию на Украине
Песков рассказал об интересе Путина к мирному урегулированию на Украине - 21.09.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал об интересе Путина к мирному урегулированию на Украине
Президент РФ Владимир Путин, как и президент США Дональд Трамп сохраняет заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T12:45+0300
2025-09-21T12:45+0300
2025-09-21T12:45+0300
россия
рф
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, как и президент США Дональд Трамп сохраняет заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "И Путин так же, как и президент Трамп, сохраняет свою заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://1prime.ru/20250921/evropa-862579220.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0188e27332bea5b28e7e8badfc353f0f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
РОССИЯ, РФ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Политика
Песков рассказал об интересе Путина к мирному урегулированию на Украине
Песков: Путин, как и Трамп, заинтересован в мирном урегулировании на Украине