Песков рассказал об интересе Путина к мирному урегулированию на Украине

Песков рассказал об интересе Путина к мирному урегулированию на Украине - 21.09.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал об интересе Путина к мирному урегулированию на Украине

Президент РФ Владимир Путин, как и президент США Дональд Трамп сохраняет заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного... | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21T12:45+0300

2025-09-21T12:45+0300

2025-09-21T12:45+0300

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, как и президент США Дональд Трамп сохраняет заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "И Путин так же, как и президент Трамп, сохраняет свою заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

