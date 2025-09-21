Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал об интересе Путина к мирному урегулированию на Украине - 21.09.2025
Песков рассказал об интересе Путина к мирному урегулированию на Украине
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, как и президент США Дональд Трамп сохраняет заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "И Путин так же, как и президент Трамп, сохраняет свою заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
12:45 21.09.2025
 
Песков рассказал об интересе Путина к мирному урегулированию на Украине

Песков: Путин, как и Трамп, заинтересован в мирном урегулировании на Украине

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, как и президент США Дональд Трамп сохраняет заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
