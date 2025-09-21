https://1prime.ru/20250921/peskov-862581326.html
Песков прокомментировал планы Запада по подавлению России
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Намерение Запада и дальше идти по пути подавления России не способствует урегулированию, убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наверное, в Британии президенту Трампу много рассказывали об их планах дальше оказывать давление на Россию, дальше идти по пути усиления санкций, незаконных санкций, дальше идти по пути подавления России во всем и вся. Это не то, что способствует урегулированию", - сказал Песков автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
