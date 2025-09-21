https://1prime.ru/20250921/peskov-862581613.html
В Кремле рассчитывают на усилия США по урегулированию на Украине
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Россия рассчитывает, что США и лично американский президент Дональд Трамп будут прилагать усилия по достижению мирного урегулирования на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российская сторона будет дальше работать для того, чтобы "нащупать возможность" мирного урегулирования по Украине, сообщил он журналисту "России 1" Павлу Зарубину. "Мы рассчитываем на то, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле. Ну, а дальше посмотрим, что из этого получится", - сказал Песков.
