Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле рассчитывают на усилия США по урегулированию на Украине - 21.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250921/peskov-862581613.html
В Кремле рассчитывают на усилия США по урегулированию на Украине
В Кремле рассчитывают на усилия США по урегулированию на Украине - 21.09.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассчитывают на усилия США по урегулированию на Украине
Россия рассчитывает, что США и лично американский президент Дональд Трамп будут прилагать усилия по достижению мирного урегулирования на Украине, сообщил... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T12:52+0300
2025-09-21T12:52+0300
политика
общество
украина
сша
рф
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859576118_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_1effb27bb036f2c6714cd936f5c704b4.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Россия рассчитывает, что США и лично американский президент Дональд Трамп будут прилагать усилия по достижению мирного урегулирования на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российская сторона будет дальше работать для того, чтобы "нащупать возможность" мирного урегулирования по Украине, сообщил он журналисту "России 1" Павлу Зарубину. "Мы рассчитываем на то, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле. Ну, а дальше посмотрим, что из этого получится", - сказал Песков.
https://1prime.ru/20250920/es-862556992.html
украина
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859576118_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_0f56f4e1d2289e4a509008d9d2f4ea7b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, сша, рф, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, Общество , УКРАИНА, США, РФ, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
12:52 21.09.2025
 
В Кремле рассчитывают на усилия США по урегулированию на Украине

Песков: Россия рассчитывает на помощь США в урегулировании на Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Россия рассчитывает, что США и лично американский президент Дональд Трамп будут прилагать усилия по достижению мирного урегулирования на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российская сторона будет дальше работать для того, чтобы "нащупать возможность" мирного урегулирования по Украине, сообщил он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Мы рассчитываем на то, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле. Ну, а дальше посмотрим, что из этого получится", - сказал Песков.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Европу изматывает непостоянность Трампа, пишет Reuters
Вчера, 17:07
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАСШАРФДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала