https://1prime.ru/20250921/peskov-862581731.html
Песков прокомментировал визит Трампа в Британию
Песков прокомментировал визит Трампа в Британию - 21.09.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал визит Трампа в Британию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что американскому лидеру Дональду Трампу в ходе его визита в Великобританию много рассказывали об их... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T12:55+0300
2025-09-21T12:55+0300
2025-09-21T12:55+0300
политика
россия
рф
великобритания
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846014162_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ee33872c1648b79559bd7705f14307d8.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что американскому лидеру Дональду Трампу в ходе его визита в Великобританию много рассказывали об их планах дальше оказывать давление на Россию и идти по пути усиления санкций. "Наверное, в Британии президенту Трампу много рассказывали об их планах дальше оказывать давление на Россию, дальше идти по пути усиления санкций, незаконных санкций, дальше идти по пути подавления России во всем и вся", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://1prime.ru/20250919/tramp-862488789.html
рф
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846014162_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_7eb58bf5837c22eebd7801fbaf78927e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, великобритания, дмитрий песков, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, РФ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков прокомментировал визит Трампа в Британию
Песков: Трампу в Британии рассказывали о планах усилить давление на Россию