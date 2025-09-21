https://1prime.ru/20250921/peskov-862581731.html

Песков прокомментировал визит Трампа в Британию

Песков прокомментировал визит Трампа в Британию - 21.09.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал визит Трампа в Британию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что американскому лидеру Дональду Трампу в ходе его визита в Великобританию много рассказывали об их... | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21T12:55+0300

2025-09-21T12:55+0300

2025-09-21T12:55+0300

политика

россия

рф

великобритания

дмитрий песков

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846014162_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ee33872c1648b79559bd7705f14307d8.jpg

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что американскому лидеру Дональду Трампу в ходе его визита в Великобританию много рассказывали об их планах дальше оказывать давление на Россию и идти по пути усиления санкций. "Наверное, в Британии президенту Трампу много рассказывали об их планах дальше оказывать давление на Россию, дальше идти по пути усиления санкций, незаконных санкций, дальше идти по пути подавления России во всем и вся", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://1prime.ru/20250919/tramp-862488789.html

рф

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, великобритания, дмитрий песков, дональд трамп