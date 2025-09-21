https://1prime.ru/20250921/peskov-862581955.html
Песков рассказал о подготовке к прямой линии Путина
Песков рассказал о подготовке к прямой линии Путина - 21.09.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о подготовке к прямой линии Путина
Формат прямой линии каждый раз пытаются сделать более информативным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя подготовку к... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T12:59+0300
2025-09-21T12:59+0300
2025-09-21T12:59+0300
политика
технологии
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/14/859722749_0:141:3005:1831_1920x0_80_0_0_7c116b4a70c4e0aab343351792fa88ce.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Формат прямой линии каждый раз пытаются сделать более информативным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя подготовку к мероприятию. "Мы пытаемся этот формат сделать каждый раз более информативным", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Ранее Песков заявил, что Кремль приступает к подготовке к прямой линии Владимира Путина.
https://1prime.ru/20250921/peskov-862581037.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/14/859722749_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_cc83fcfd2262edd37cbc6f5dbca3015d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Технологии, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о подготовке к прямой линии Путина
Песков: формат прямой линии Путина каждый раз пытаются сделать более информативным