Песков рассказал об ожиданиях от будущей прямой линии Путина

2025-09-21T13:10+0300

политика

россия

рф

дмитрий песков

владимир путин

сбербанк

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассчитывает, что прямая линия президента РФ Владимира Путина и в этом году будет "объемным проектом". Он напомнил, что в подготовке прямой линии задействованы многие, в том числе Народный фронт и Сбербанк с их искусственным интеллектом GigaChat. Это, по его словам, действительно помогает обработать максимальное количество обращений граждан. "И министерства, и ведомства даже в ходе сбора вопросов живо реагируют, и пока собираем вопросы, уже принимаются меры. Поэтому проект такой объемный. И, надеюсь, будет так же в этом году", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Пресс-секретарь президента отметил, что этот формат каждый раз стараются сделать более информативным. "Организовать его таким образом, чтобы собрать как можно больше обращений граждан, потом уже, вместе со всеми, кто задействован в этом процессе, сделать так, чтобы максимальное количество обращений граждан получило живой ответ", - рассказал Песков.

рф

