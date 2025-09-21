https://1prime.ru/20250921/peskov-862583274.html
Песков рассказал об ожиданиях от будущей прямой линии Путина
Песков рассказал об ожиданиях от будущей прямой линии Путина - 21.09.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал об ожиданиях от будущей прямой линии Путина
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассчитывает, что прямая линия президента РФ Владимира Путина и в этом году будет "объемным проектом". | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T13:10+0300
2025-09-21T13:10+0300
2025-09-21T13:10+0300
политика
россия
рф
дмитрий песков
владимир путин
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862582938_0:248:3125:2006_1920x0_80_0_0_e6feb9288fdcd377c4759df586dd26f2.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассчитывает, что прямая линия президента РФ Владимира Путина и в этом году будет "объемным проектом". Он напомнил, что в подготовке прямой линии задействованы многие, в том числе Народный фронт и Сбербанк с их искусственным интеллектом GigaChat. Это, по его словам, действительно помогает обработать максимальное количество обращений граждан. "И министерства, и ведомства даже в ходе сбора вопросов живо реагируют, и пока собираем вопросы, уже принимаются меры. Поэтому проект такой объемный. И, надеюсь, будет так же в этом году", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Пресс-секретарь президента отметил, что этот формат каждый раз стараются сделать более информативным. "Организовать его таким образом, чтобы собрать как можно больше обращений граждан, потом уже, вместе со всеми, кто задействован в этом процессе, сделать так, чтобы максимальное количество обращений граждан получило живой ответ", - рассказал Песков.
https://1prime.ru/20250921/peskov-862581955.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862582938_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_e825765b6dc125477b9780f393ea5fda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, дмитрий песков, владимир путин, сбербанк
Политика, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сбербанк
Песков рассказал об ожиданиях от будущей прямой линии Путина
Песков выразил надежду, что прямая линия Путина будет объемным проектом
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассчитывает, что прямая линия президента РФ Владимира Путина и в этом году будет "объемным проектом".
Он напомнил, что в подготовке прямой линии задействованы многие, в том числе Народный фронт и Сбербанк
с их искусственным интеллектом GigaChat. Это, по его словам, действительно помогает обработать максимальное количество обращений граждан.
"И министерства, и ведомства даже в ходе сбора вопросов живо реагируют, и пока собираем вопросы, уже принимаются меры. Поэтому проект такой объемный. И, надеюсь, будет так же в этом году", - сказал Песков
журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь президента отметил, что этот формат каждый раз стараются сделать более информативным.
"Организовать его таким образом, чтобы собрать как можно больше обращений граждан, потом уже, вместе со всеми, кто задействован в этом процессе, сделать так, чтобы максимальное количество обращений граждан получило живой ответ", - рассказал Песков.
Песков рассказал о подготовке к прямой линии Путина