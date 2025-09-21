https://1prime.ru/20250921/peskov-862584272.html
Песков рассказал о графике Путина на следующей неделе
Песков рассказал о графике Путина на следующей неделе - 21.09.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о графике Путина на следующей неделе
В графике президента России Владимира Путина на следующей неделе будут международные контакты, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. | 21.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. В графике президента России Владимира Путина на следующей неделе будут международные контакты, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Работа, работа и работа. Собственно, в этом плане ничего не меняется. Дел много и внутри страны, и международная обстановка требует, естественно, внимания. Будут и международные контакты, и внутренние встречи", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря о графике президента на предстоящую неделю.
Песков рассказал о графике Путина на следующей неделе
Песков: в графике Путина на следующей неделе стоят международные контакты
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. В графике президента России Владимира Путина на следующей неделе будут международные контакты, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Работа, работа и работа. Собственно, в этом плане ничего не меняется. Дел много и внутри страны, и международная обстановка требует, естественно, внимания. Будут и международные контакты, и внутренние встречи", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря о графике президента на предстоящую неделю.
