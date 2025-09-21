https://1prime.ru/20250921/peskov-862584272.html

Песков рассказал о графике Путина на следующей неделе

Песков рассказал о графике Путина на следующей неделе - 21.09.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал о графике Путина на следующей неделе

В графике президента России Владимира Путина на следующей неделе будут международные контакты, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21T13:41+0300

2025-09-21T13:41+0300

2025-09-21T13:41+0300

политика

россия

мировая экономика

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:140:3051:1856_1920x0_80_0_0_a8b2cfbc2b39cc349a640e333fd3ff25.jpg

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. В графике президента России Владимира Путина на следующей неделе будут международные контакты, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Работа, работа и работа. Собственно, в этом плане ничего не меняется. Дел много и внутри страны, и международная обстановка требует, естественно, внимания. Будут и международные контакты, и внутренние встречи", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря о графике президента на предстоящую неделю.

https://1prime.ru/20250921/peskov-862583274.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, дмитрий песков, владимир путин