В Кремле прокомментировали позицию ЕС по урегулированию на Украине

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Европа делает все возможное, чтобы дальше продолжать украинский конфликт и сподвигать на это Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Но здесь, к сожалению, с другой стороны – все-таки киевский режим, с другой стороны – европейские государства, которые делают все возможное, чтобы дальше нагнетать напряженность. Которые делают все возможное, чтобы дальше продолжать войну и всячески сподвигать на это Зеленского", – сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

