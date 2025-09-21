https://1prime.ru/20250921/peskov-862584935.html
В Кремле прокомментировали позицию ЕС по урегулированию на Украине
В Кремле прокомментировали позицию ЕС по урегулированию на Украине - 21.09.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали позицию ЕС по урегулированию на Украине
Европа делает все возможное, чтобы дальше продолжать украинский конфликт и сподвигать на это Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Европа делает все возможное, чтобы дальше продолжать украинский конфликт и сподвигать на это Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Но здесь, к сожалению, с другой стороны – все-таки киевский режим, с другой стороны – европейские государства, которые делают все возможное, чтобы дальше нагнетать напряженность. Которые делают все возможное, чтобы дальше продолжать войну и всячески сподвигать на это Зеленского", – сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
В Кремле прокомментировали позицию ЕС по урегулированию на Украине
Песков: Европа делает все возможное, чтобы продолжать конфликт на Украине