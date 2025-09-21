https://1prime.ru/20250921/peskov-862585240.html

Путин ценит конструктивные отношения с Трампом, заявил Песков

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин ценит конструктивные отношения, которые сложились у него с американским коллегой Дональдом Трампом, и возможность открыто обсуждать самые острые проблемы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Путин ценит те конструктивные отношения, которые у него сложились с президентом Трампом. Путин ценит возможность открыто обсуждать самые острые и насущные проблемы", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя заявление Трампа о том, что "Путин его подвел".

