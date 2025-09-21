Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист рассказал, что задумал Запад против России - 21.09.2025, ПРАЙМ
Журналист рассказал, что задумал Запад против России
Журналист рассказал, что задумал Запад против России
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Западные страны хотят установить бесполетную зону на Украине ради защиты своих заводов, пишет британский журналист Уоррен Торнтон в соцсети X.Так он прокомментировал обвинения в адрес России в глушении GPS-сигнала на самолете главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, проникновении БПЛА на территории Польши и Румынии, а также нарушении российскими самолетами воздушного пространства Эстонии."Все эти "события" происходят ради того, чтобы установить на дальнем западе Украины бесполетную зону с помощью американцев. Зачем они хотят это сделать? Ради строительства там заводов, которые не уничтожат. Удачи с этим!" — указал он.В пятницу эстонский премьер-министр Кристен Михал сообщил, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за якобы нарушения российскими самолетами ее воздушного пространства, доказательств чему представлено не было.Минобороны России сообщило, что три истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
Журналист рассказал, что задумал Запад против России

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды. Архивное фото
WSJ сообщила о "ночном кошмаре" ВСУ из-за российских дронов
17:04
 
