Победитель "Интервидения" рассказал, какие песни чаще всего слушал - 21.09.2025
Победитель "Интервидения" рассказал, какие песни чаще всего слушал
2025-09-21T01:29+0300
2025-09-21T01:29+0300
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Победитель международного музыкального конкурса "Интервидение", представитель Вьетнама Дык Фук рассказал, что чаще всего слушал песни участников от России, Белоруссии и Казахстана. Финальное шоу конкурса "Интервидение" прошло в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно. "Если выделять песни участников "Интервидения", которые я чаще всего слушал, то это Белоруссия, Казахстан и, конечно же, Shaman, Россия", - сказал Дык Фук журналистам. Артист также напел мотивы песен Shaman "Прямо по сердцу" и белорусской певицы Насти Кравченко "Мотылек". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представил РФ в составе жюри конкурса. От России выступил певец Shaman (Ярослав Дронов). После выступления он попросил членов жюри не оценивать его номер, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу. РИА Новости выступало информационным партнером конкурса "Интервидение".
01:29 21.09.2025
 
Победитель "Интервидения" рассказал, какие песни чаще всего слушал

Дык Фук рассказал, что чаще всего слушал песни участников «Интервидения»

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Победитель международного музыкального конкурса "Интервидение", представитель Вьетнама Дык Фук рассказал, что чаще всего слушал песни участников от России, Белоруссии и Казахстана.
Финальное шоу конкурса "Интервидение" прошло в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно.
"Если выделять песни участников "Интервидения", которые я чаще всего слушал, то это Белоруссия, Казахстан и, конечно же, Shaman, Россия", - сказал Дык Фук журналистам.
Артист также напел мотивы песен Shaman "Прямо по сердцу" и белорусской певицы Насти Кравченко "Мотылек".
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представил РФ в составе жюри конкурса. От России выступил певец Shaman (Ярослав Дронов). После выступления он попросил членов жюри не оценивать его номер, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу.
РИА Новости выступало информационным партнером конкурса "Интервидение".
 
