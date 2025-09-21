https://1prime.ru/20250921/polsha-862590665.html
В Варшаве начался протест против втягивания Польши в конфликт на Украине
В Варшаве начался протест против втягивания Польши в конфликт на Украине - 21.09.2025, ПРАЙМ
В Варшаве начался протест против втягивания Польши в конфликт на Украине
Акция протеста против втягивания Польши в боевые действия на Украине проходит в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости. | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T17:24+0300
2025-09-21T17:24+0300
2025-09-21T17:24+0300
политика
общество
польша
украина
брюссель
дональд туск
мид рф
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg
ВАРШАВА, 21 сен - ПРАЙМ. Акция протеста против втягивания Польши в боевые действия на Украине проходит в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие проходит под лозунгом "Нет отправке поляков на фронты чужих войн". Его организовала партия "Конфедерация польской короны". Несколько сотен человек собрались на площади Романа Дмовского с национальными флагами Польши. Они требуют прекратить военную поддержку Украины. "Польша за мир", "Нет втягиванию Польши в войну на Украине", - написано на их плакатах. Свои претензии протестующие направляют в том числе в адрес действующего правительства Польши. "(Премьер-министра - ред.) Дональда Туска под суд за втягивание Польши в не нашу войну", - написано на одной их растяжек. С площади Дмовского протестующие направились колонной к администрации президента, чтобы там оставить свои требования и провести митинг. Они сканируют: "Здесь Польша, а не Брюссель. Здесь не поддерживают войны" и "Никаких войн за Украину". Ранее руководство Польши неоднократно заявляло, что не намерено направлять свои войска на Украину. В начале сентября премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не направит войска на Украину даже после окончания там боевых действий. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://1prime.ru/20250921/khrenin-862585414.html
польша
украина
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_01917ea1a8ef48c432d4e3a2de64af0e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , польша, украина, брюссель, дональд туск, мид рф, нато
Политика, Общество , ПОЛЬША, УКРАИНА, Брюссель, Дональд Туск, МИД РФ, НАТО
В Варшаве начался протест против втягивания Польши в конфликт на Украине
В центре Варшавы проходит акция против втягивания Польши в украинский конфликт
ВАРШАВА, 21 сен - ПРАЙМ. Акция протеста против втягивания Польши в боевые действия на Украине проходит в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие проходит под лозунгом "Нет отправке поляков на фронты чужих войн". Его организовала партия "Конфедерация польской короны".
Несколько сотен человек собрались на площади Романа Дмовского с национальными флагами Польши
. Они требуют прекратить военную поддержку Украины
.
"Польша за мир", "Нет втягиванию Польши в войну на Украине", - написано на их плакатах.
Свои претензии протестующие направляют в том числе в адрес действующего правительства Польши.
"(Премьер-министра - ред.) Дональда Туска
под суд за втягивание Польши в не нашу войну", - написано на одной их растяжек.
С площади Дмовского протестующие направились колонной к администрации президента, чтобы там оставить свои требования и провести митинг.
Они сканируют: "Здесь Польша, а не Брюссель
. Здесь не поддерживают войны" и "Никаких войн за Украину".
Ранее руководство Польши неоднократно заявляло, что не намерено направлять свои войска на Украину. В начале сентября премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не направит войска на Украину даже после окончания там боевых действий.
В МИД РФ
заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО
на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании
и других странах Европы
, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Белоруссия не хочет воевать с Польшей, заявил Хренин