https://1prime.ru/20250921/posol-862569549.html
Посол России в Венесуэле назвал "Интервидение" символом дружбы народов
Посол России в Венесуэле назвал "Интервидение" символом дружбы народов - 21.09.2025, ПРАЙМ
Посол России в Венесуэле назвал "Интервидение" символом дружбы народов
Международный музыкальный конкурс "Интервидение", финал которого прошел в Москве, стал символом дружбы народов и примером богатства культур всего мира, заявил... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T01:08+0300
2025-09-21T01:08+0300
2025-09-21T01:08+0300
россия
экономика
москва
рф
венесуэла
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862569549.jpg?1758406087
МЕХИКО, 21 сен - ПРАЙМ. Международный музыкальный конкурс "Интервидение", финал которого прошел в Москве, стал символом дружбы народов и примером богатства культур всего мира, заявил РИА Новости посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
Финальное шоу конкурса "Интервидение" прошло в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал участник из Вьетнама Дык Фук.
"У нас получилось! Россия... подарила человечеству потрясающий фольклорно-эстрадный конкурс - символ дружбы народов, национальной самобытности, придав колоссальный эмоциональный заряд! Великолепный праздник музыки, радости, богатства культур народов нашей удивительной планеты Земля!" - сказал агентству Мелик-Багдасаров.
По словам посла, на "Интервидении" родились новые музыкальные тенденции, которые способны украсить настоящее и будущее мировой эстрадной культуры.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представлял РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступало информационным партнером конкурса.
москва
рф
венесуэла
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, рф, венесуэла, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, РФ, ВЕНЕСУЭЛА, Владимир Путин
Посол России в Венесуэле назвал "Интервидение" символом дружбы народов
Посол Мелик-Багдасаров назвал «Интервидение» символом дружбы народов
МЕХИКО, 21 сен - ПРАЙМ. Международный музыкальный конкурс "Интервидение", финал которого прошел в Москве, стал символом дружбы народов и примером богатства культур всего мира, заявил РИА Новости посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
Финальное шоу конкурса "Интервидение" прошло в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал участник из Вьетнама Дык Фук.
"У нас получилось! Россия... подарила человечеству потрясающий фольклорно-эстрадный конкурс - символ дружбы народов, национальной самобытности, придав колоссальный эмоциональный заряд! Великолепный праздник музыки, радости, богатства культур народов нашей удивительной планеты Земля!" - сказал агентству Мелик-Багдасаров.
По словам посла, на "Интервидении" родились новые музыкальные тенденции, которые способны украсить настоящее и будущее мировой эстрадной культуры.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представлял РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступало информационным партнером конкурса.