Посол России в Венесуэле назвал "Интервидение" символом дружбы народов

Посол России в Венесуэле назвал "Интервидение" символом дружбы народов

МЕХИКО, 21 сен - ПРАЙМ. Международный музыкальный конкурс "Интервидение", финал которого прошел в Москве, стал символом дружбы народов и примером богатства культур всего мира, заявил РИА Новости посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. Финальное шоу конкурса "Интервидение" прошло в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал участник из Вьетнама Дык Фук. "У нас получилось! Россия... подарила человечеству потрясающий фольклорно-эстрадный конкурс - символ дружбы народов, национальной самобытности, придав колоссальный эмоциональный заряд! Великолепный праздник музыки, радости, богатства культур народов нашей удивительной планеты Земля!" - сказал агентству Мелик-Багдасаров. По словам посла, на "Интервидении" родились новые музыкальные тенденции, которые способны украсить настоящее и будущее мировой эстрадной культуры. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представлял РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступало информационным партнером конкурса.

