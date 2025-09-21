https://1prime.ru/20250921/povolotskiy-862577461.html

В ЦБТ рассказали об интересе к российским технологиям биометрии за рубежом

технологии

россия

цбт

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Другие страны заинтересованы в российских технологиях, связанных с биометрией - уже сейчас есть готовые конкурентные решения, рассказал в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. "У нас есть готовые конкурентные решения, выстроены бизнес-процессы, сформирована линейка сервисов. Видим большой интерес к нашей отрасли со стороны зарубежных партнеров", - сказал Поволоцкий. Он отметил, что сейчас идет работа с дружественным странами через институт "цифровых атташе". "Это важная инициатива правительства, которая помогает продвигать российские ИТ-продукты на внешних рынках", - добавил глава ЦБТ.

технологии, россия, цбт