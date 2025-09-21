Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБТ рассказали об интересе к российским технологиям биометрии за рубежом - 21.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250921/povolotskiy-862577461.html
В ЦБТ рассказали об интересе к российским технологиям биометрии за рубежом
В ЦБТ рассказали об интересе к российским технологиям биометрии за рубежом - 21.09.2025, ПРАЙМ
В ЦБТ рассказали об интересе к российским технологиям биометрии за рубежом
Другие страны заинтересованы в российских технологиях, связанных с биометрией - уже сейчас есть готовые конкурентные решения, рассказал в интервью РИА Новости... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T10:35+0300
2025-09-21T10:35+0300
технологии
россия
цбт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861390021_0:206:2908:1842_1920x0_80_0_0_601af3832953b0e2dd074804e4d31357.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Другие страны заинтересованы в российских технологиях, связанных с биометрией - уже сейчас есть готовые конкурентные решения, рассказал в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. "У нас есть готовые конкурентные решения, выстроены бизнес-процессы, сформирована линейка сервисов. Видим большой интерес к нашей отрасли со стороны зарубежных партнеров", - сказал Поволоцкий. Он отметил, что сейчас идет работа с дружественным странами через институт "цифровых атташе". "Это важная инициатива правительства, которая помогает продвигать российские ИТ-продукты на внешних рынках", - добавил глава ЦБТ.
https://1prime.ru/20250921/biometriya-862573849.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861390021_90:0:2819:2047_1920x0_80_0_0_364bfc67112c119fd016a67ffa733628.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, цбт
Технологии, РОССИЯ, ЦБТ
10:35 21.09.2025
 
В ЦБТ рассказали об интересе к российским технологиям биометрии за рубежом

Поволоцкий: другие страны заинтересованы в российских технологиях биометрии

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТурникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии
Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Другие страны заинтересованы в российских технологиях, связанных с биометрией - уже сейчас есть готовые конкурентные решения, рассказал в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.
"У нас есть готовые конкурентные решения, выстроены бизнес-процессы, сформирована линейка сервисов. Видим большой интерес к нашей отрасли со стороны зарубежных партнеров", - сказал Поволоцкий.
Он отметил, что сейчас идет работа с дружественным странами через институт "цифровых атташе". "Это важная инициатива правительства, которая помогает продвигать российские ИТ-продукты на внешних рынках", - добавил глава ЦБТ.
Турникет с системой для оплаты проезда по биометрии - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Глава ЦБТ рассказал об использовании биометрии жителями российских регионов
08:13
 
ТехнологииРОССИЯЦБТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала