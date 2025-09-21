https://1prime.ru/20250921/putin--862584776.html

Путин примет участие в форуме "Мировая атомная неделя"

Путин примет участие в форуме "Мировая атомная неделя" - 21.09.2025, ПРАЙМ

Путин примет участие в форуме "Мировая атомная неделя"

Президент России Владимир Путин примет участие в Мировой атомной неделе в Москве, сообщает телеканал "Россия 1". | 21.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин примет участие в Мировой атомной неделе в Москве, сообщает телеканал "Россия 1". "На неделе Путин примет участие в глобальном Атомном форуме", - сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1". С 25 по 30 сентября на ВДНХ в Москве пройдет международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.

