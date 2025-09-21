Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил передвижной штаб с антидроновой защитой - 21.09.2025
Путин оценил передвижной штаб с антидроновой защитой
Путин оценил передвижной штаб с антидроновой защитой
2025-09-21T15:19+0300
2025-09-21T15:19+0300
вооружения
россия
общество
нижегородская область
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе посещения полигона "Мулино" похвалил военных за созданную ими машину передвижного командного пункта с антидроновой защитой, отметив, что это "то, что нужно". Путин 16 сентября посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Кадры с полигона показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин". Президент в том числе осмотрел изнутри передвижной командный пункт. "Отсюда командир батальона все видит... Чрезвычайно важно, чтобы все друг друга видели, чтобы все синхронно работали", - подчеркнул Путин. Как отметил журналист "России 1" Павел Зарубин, этот "штаб на колесах" - машина с антидроновой защитой, она уже применяется в боевых условиях. В случае атаки дрона, возможных повреждений благодаря такой защите будет значительно меньше, добавил он. Военнослужащий, который показывал президенту передвижной командный пункт, отметил: "вот, собственно, постарались, сделали". Глава государства, в свою очередь, пожал ему руку и поблагодарил военных за созданную машину. "У вас получилось. Спасибо. Нет, правда, правда! То, что нужно", - оценил президент. Военнослужащий позже назвал похвалу президента высшей оценкой. "Это – высшая оценка, наверное, которую я получал за всю жизнь и за свою службу. Я этим очень сильно горжусь", – сказал он в комментарии Зарубину.
нижегородская область
россия, общество , нижегородская область, владимир путин
Вооружения, РОССИЯ, Общество , Нижегородская область, Владимир Путин
15:19 21.09.2025
 
Путин оценил передвижной штаб с антидроновой защитой

Путин на полигоне "Мулино" поблагодарил военных за созданную машину командного пункта

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе посещения полигона "Мулино" похвалил военных за созданную ими машину передвижного командного пункта с антидроновой защитой, отметив, что это "то, что нужно".
Путин 16 сентября посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025".
Кадры с полигона показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин". Президент в том числе осмотрел изнутри передвижной командный пункт.
"Отсюда командир батальона все видит... Чрезвычайно важно, чтобы все друг друга видели, чтобы все синхронно работали", - подчеркнул Путин.
Как отметил журналист "России 1" Павел Зарубин, этот "штаб на колесах" - машина с антидроновой защитой, она уже применяется в боевых условиях. В случае атаки дрона, возможных повреждений благодаря такой защите будет значительно меньше, добавил он.
Военнослужащий, который показывал президенту передвижной командный пункт, отметил: "вот, собственно, постарались, сделали". Глава государства, в свою очередь, пожал ему руку и поблагодарил военных за созданную машину.
"У вас получилось. Спасибо. Нет, правда, правда! То, что нужно", - оценил президент.
Военнослужащий позже назвал похвалу президента высшей оценкой.
"Это – высшая оценка, наверное, которую я получал за всю жизнь и за свою службу. Я этим очень сильно горжусь", – сказал он в комментарии Зарубину.
Вооружения РОССИЯ Общество Нижегородская область Владимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала