21.09.2025
Путин поздравил финалистов Чемпионата высоких технологий
Путин поздравил финалистов Чемпионата высоких технологий
Путин поздравил финалистов Чемпионата высоких технологий
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и победителей финального этапа Чемпионата высоких технологий и отметил, что этот турнир объединил...
россия
общество
владимир путин
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и победителей финального этапа Чемпионата высоких технологий и отметил, что этот турнир объединил целеустремлённую и одарённую молодёжь, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую участников и победителей финального этапа Чемпионата высоких технологий. Ваш турнир объединил целеустремлённую, одарённую молодёжь, предоставил отличную возможность ребятам из многих регионов страны проявить свои знания и компетенции, включиться в решение актуальных творческих, инженерных задач. И конечно, важно, что чемпионат повышает интерес к профессиям, которые особо востребованы сегодня, когда Россия наращивает свой индустриальный, производственный потенциал, реализует национальные проекты технологического лидерства", - говорится в приветствии. Президент подчеркнул, что нынешние финалисты выступили достойно и продемонстрировали свои лучшие качества, а победители смогли предложить неординарные и вдохновляющие идеи в таких перспективных областях, как беспилотные системы, искусственный интеллект, робототехника, современные материалы. Также Путин выразил уверенность, что участие в турнире станет для них хорошей школой и поможет достичь высот в учёбе, жизни, выбранной специальности.
2025
россия, общество, владимир путин
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
18:13 21.09.2025
 
Путин поздравил финалистов Чемпионата высоких технологий

Путин поприветствовал участников и победителей финала Чемпионата высоких технологий

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и победителей финального этапа Чемпионата высоких технологий и отметил, что этот турнир объединил целеустремлённую и одарённую молодёжь, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Приветствую участников и победителей финального этапа Чемпионата высоких технологий. Ваш турнир объединил целеустремлённую, одарённую молодёжь, предоставил отличную возможность ребятам из многих регионов страны проявить свои знания и компетенции, включиться в решение актуальных творческих, инженерных задач. И конечно, важно, что чемпионат повышает интерес к профессиям, которые особо востребованы сегодня, когда Россия наращивает свой индустриальный, производственный потенциал, реализует национальные проекты технологического лидерства", - говорится в приветствии.
Президент подчеркнул, что нынешние финалисты выступили достойно и продемонстрировали свои лучшие качества, а победители смогли предложить неординарные и вдохновляющие идеи в таких перспективных областях, как беспилотные системы, искусственный интеллект, робототехника, современные материалы.
Также Путин выразил уверенность, что участие в турнире станет для них хорошей школой и поможет достичь высот в учёбе, жизни, выбранной специальности.
