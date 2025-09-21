Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РАНХиГС рассказали о повышении зарплат в 2025 году
В РАНХиГС рассказали о повышении зарплат в 2025 году
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Увеличение заработных плат с 1 октября затронет сотрудников федеральных госорганов, гражданский персонал воинских частей, работников силовых структур и всех организаций, которые финансируются из федерального бюджета, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. "Повышение окладов и тарифных ставок с 1 октября 2025 года предусмотрено для сотрудников федеральных государственных органов, гражданского персонала воинских частей, сотрудников силовых структур и организаций, финансирование которых осуществляются из федерального бюджета", - сказала агентству Подольская. Собеседница агентства уточнила. что эта индексация не распространяется на сотрудников учреждений, которые финансируются из региональных и местных бюджетов. "Запланированная изначально индексация на 4,5% была увеличена до 7,6% ввиду высокой инфляции", - добавила Подольская.
21.09.2025
 
В РАНХиГС рассказали о повышении зарплат в 2025 году

Эксперт РАНХиГС Подольская: с 1 октября увеличится зарплата для сотрудников госорганов

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Увеличение заработных плат с 1 октября затронет сотрудников федеральных госорганов, гражданский персонал воинских частей, работников силовых структур и всех организаций, которые финансируются из федерального бюджета, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"Повышение окладов и тарифных ставок с 1 октября 2025 года предусмотрено для сотрудников федеральных государственных органов, гражданского персонала воинских частей, сотрудников силовых структур и организаций, финансирование которых осуществляются из федерального бюджета", - сказала агентству Подольская.
Собеседница агентства уточнила. что эта индексация не распространяется на сотрудников учреждений, которые финансируются из региональных и местных бюджетов.
"Запланированная изначально индексация на 4,5% была увеличена до 7,6% ввиду высокой инфляции", - добавила Подольская.
 
