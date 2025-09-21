Рейс Владивосток — Москва по программе "мокрого лизинга" задерживается

https://1prime.ru/20250921/reys--862587428.html

Рейс Владивосток-Москва, выполняемый авиакомпанией IFly по программе "мокрого лизинга", задерживается по техническим причинам, сообщает "Аэрофлот". | 21.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Рейс Владивосток-Москва, выполняемый авиакомпанией IFly по программе "мокрого лизинга", задерживается по техническим причинам, сообщает "Аэрофлот". "Рейс SU5803 Владивосток-Москва за 21 сентября, выполняемый авиакомпанией IFly по программе "мокрого лизинга", задерживается по техническим причинам", - говорится в Telegram-канале компании. На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание, согласно федеральными авиационными правилами РФ. Организовано размещение в гостинице для всех желающих, предоставление напитков и питания.

