Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рейс Владивосток — Москва по программе "мокрого лизинга" задерживается - 21.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250921/reys--862587428.html
Рейс Владивосток — Москва по программе "мокрого лизинга" задерживается
Рейс Владивосток — Москва по программе "мокрого лизинга" задерживается - 21.09.2025, ПРАЙМ
Рейс Владивосток — Москва по программе "мокрого лизинга" задерживается
Рейс Владивосток-Москва, выполняемый авиакомпанией IFly по программе "мокрого лизинга", задерживается по техническим причинам, сообщает "Аэрофлот". | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T15:56+0300
2025-09-21T15:56+0300
бизнес
россия
рф
ifly
https://cdnn.1prime.ru/img/76316/38/763163836_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_5d95da8f6aa6550154c07d19fd2dd836.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Рейс Владивосток-Москва, выполняемый авиакомпанией IFly по программе "мокрого лизинга", задерживается по техническим причинам, сообщает "Аэрофлот". "Рейс SU5803 Владивосток-Москва за 21 сентября, выполняемый авиакомпанией IFly по программе "мокрого лизинга", задерживается по техническим причинам", - говорится в Telegram-канале компании. На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание, согласно федеральными авиационными правилами РФ. Организовано размещение в гостинице для всех желающих, предоставление напитков и питания.
https://1prime.ru/20250919/rossiya-862520272.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76316/38/763163836_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_8c355338f41ae135c9b7d858e2de5d85.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, ifly
Бизнес, РОССИЯ, РФ, iFly
15:56 21.09.2025
 
Рейс Владивосток — Москва по программе "мокрого лизинга" задерживается

Рейс Владивосток-Москва компании IFly по "мокрому лизингу" задерживается по техпричинам

© fotolia.com / Fernando SoaresПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
© fotolia.com / Fernando Soares
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Рейс Владивосток-Москва, выполняемый авиакомпанией IFly по программе "мокрого лизинга", задерживается по техническим причинам, сообщает "Аэрофлот".
"Рейс SU5803 Владивосток-Москва за 21 сентября, выполняемый авиакомпанией IFly по программе "мокрого лизинга", задерживается по техническим причинам", - говорится в Telegram-канале компании.
На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание, согласно федеральными авиационными правилами РФ. Организовано размещение в гостинице для всех желающих, предоставление напитков и питания.
Самолет российской авиакомпании Победа - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
"Победа" выполнила первый рейс из Москвы в Краснодар
19 сентября, 17:26
 
БизнесРОССИЯРФiFly
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала