Санкции сделали бразильские вина конкурентоспособными в России
Санкции сделали бразильские вина конкурентоспособными в России
2025-09-21T04:48+0300
экономика
бизнес
россия
бразилия
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Санкции сделали бразильские вина конкурентоспособными в России, и поставщики Бразилии теперь могут занять постоянную нишу на рынке страны, заявил РИА Новости глава московского офиса Бразильского агентства по поощрению экспорта и инвестиций (Apex Brasil) Алмир Рибейру Америку.
"Бразильские вина поставляются в Россию - возможность появилась благодаря санкциями. С дешёвыми европейскими винами было сложно конкурировать, но в нынешнем контексте это стало возможно", - сказал собеседник агентства на полях выставки WorldFood Moscow 2025.
Чиновник добавил, что бразильским игрокам ещё предстоит показать массовому потребителю, что страна, которая не ассоциируется с виноделием, может быть поставщиком вина.
"Процесс начался. Бразилия никогда не будет крупным игроком, потому что объем производства и поставок меньше чилийского или аргентинского, но можем найти нишу, особенно в игристых винах", - сказал также Рибейру Америку.
