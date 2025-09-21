https://1prime.ru/20250921/rossija-862571705.html

Санкции сделали бразильские вина конкурентоспособными в России

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Санкции сделали бразильские вина конкурентоспособными в России, и поставщики Бразилии теперь могут занять постоянную нишу на рынке страны, заявил РИА Новости глава московского офиса Бразильского агентства по поощрению экспорта и инвестиций (Apex Brasil) Алмир Рибейру Америку. "Бразильские вина поставляются в Россию - возможность появилась благодаря санкциями. С дешёвыми европейскими винами было сложно конкурировать, но в нынешнем контексте это стало возможно", - сказал собеседник агентства на полях выставки WorldFood Moscow 2025. Чиновник добавил, что бразильским игрокам ещё предстоит показать массовому потребителю, что страна, которая не ассоциируется с виноделием, может быть поставщиком вина. "Процесс начался. Бразилия никогда не будет крупным игроком, потому что объем производства и поставок меньше чилийского или аргентинского, но можем найти нишу, особенно в игристых винах", - сказал также Рибейру Америку.

