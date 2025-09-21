Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Санкции сделали бразильские вина конкурентоспособными в России - 21.09.2025
Санкции сделали бразильские вина конкурентоспособными в России
Санкции сделали бразильские вина конкурентоспособными в России - 21.09.2025, ПРАЙМ
Санкции сделали бразильские вина конкурентоспособными в России
Санкции сделали бразильские вина конкурентоспособными в России, и поставщики Бразилии теперь могут занять постоянную нишу на рынке страны, заявил РИА Новости... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T04:48+0300
2025-09-21T04:48+0300
экономика
бизнес
россия
бразилия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862571705.jpg?1758419281
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Санкции сделали бразильские вина конкурентоспособными в России, и поставщики Бразилии теперь могут занять постоянную нишу на рынке страны, заявил РИА Новости глава московского офиса Бразильского агентства по поощрению экспорта и инвестиций (Apex Brasil) Алмир Рибейру Америку. "Бразильские вина поставляются в Россию - возможность появилась благодаря санкциями. С дешёвыми европейскими винами было сложно конкурировать, но в нынешнем контексте это стало возможно", - сказал собеседник агентства на полях выставки WorldFood Moscow 2025. Чиновник добавил, что бразильским игрокам ещё предстоит показать массовому потребителю, что страна, которая не ассоциируется с виноделием, может быть поставщиком вина. "Процесс начался. Бразилия никогда не будет крупным игроком, потому что объем производства и поставок меньше чилийского или аргентинского, но можем найти нишу, особенно в игристых винах", - сказал также Рибейру Америку.
бразилия
ru-RU
бизнес, россия, бразилия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ
04:48 21.09.2025
 
Санкции сделали бразильские вина конкурентоспособными в России

Рибейру Америку: Санкции сделали бразильские вина конкурентоспособными в России

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Санкции сделали бразильские вина конкурентоспособными в России, и поставщики Бразилии теперь могут занять постоянную нишу на рынке страны, заявил РИА Новости глава московского офиса Бразильского агентства по поощрению экспорта и инвестиций (Apex Brasil) Алмир Рибейру Америку.
"Бразильские вина поставляются в Россию - возможность появилась благодаря санкциями. С дешёвыми европейскими винами было сложно конкурировать, но в нынешнем контексте это стало возможно", - сказал собеседник агентства на полях выставки WorldFood Moscow 2025.
Чиновник добавил, что бразильским игрокам ещё предстоит показать массовому потребителю, что страна, которая не ассоциируется с виноделием, может быть поставщиком вина.
"Процесс начался. Бразилия никогда не будет крупным игроком, потому что объем производства и поставок меньше чилийского или аргентинского, но можем найти нишу, особенно в игристых винах", - сказал также Рибейру Америку.
 
Заголовок открываемого материала