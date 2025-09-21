https://1prime.ru/20250921/rossija-862572209.html
Россия увеличила экспорт моллюсков в Южную Корею
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Россия увеличила экспорт моллюсков в Южную Корею до максимальных с осени 2023 года 7 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской таможни.
Поставки в последний месяц лета выросли втрое по сравнению с июлем и в 2,4 раза год к году. Последний раз больше продажи были в ноябре 2023 года - на уровне 7,3 миллиона долларов.
Основным поставщиком моллюсков в Южную Корею в августе был Китай со стоимостью экспорта в 31,9 миллиона долларов. В тройку также вошли Вьетнам (23,3 миллиона) и Перу (13,3 миллиона). Россия стала четвертой.
Помимо моллюсков Россия также поставляла в Южную Корею креветки - на 20,5 миллиона долларов, что ниже уровня месяцем ранее на треть, а также рыбу - на 40,8 миллиона, что на 10% меньше июльского экспорта.
