https://1prime.ru/20250921/rossija-862572209.html

Россия увеличила экспорт моллюсков в Южную Корею

Россия увеличила экспорт моллюсков в Южную Корею - 21.09.2025, ПРАЙМ

Россия увеличила экспорт моллюсков в Южную Корею

Россия увеличила экспорт моллюсков в Южную Корею до максимальных с осени 2023 года 7 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21T07:15+0300

2025-09-21T07:15+0300

2025-09-21T07:15+0300

экономика

россия

мировая экономика

южная корея

китай

вьетнам

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862572209.jpg?1758428125

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Россия увеличила экспорт моллюсков в Южную Корею до максимальных с осени 2023 года 7 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской таможни. Поставки в последний месяц лета выросли втрое по сравнению с июлем и в 2,4 раза год к году. Последний раз больше продажи были в ноябре 2023 года - на уровне 7,3 миллиона долларов. Основным поставщиком моллюсков в Южную Корею в августе был Китай со стоимостью экспорта в 31,9 миллиона долларов. В тройку также вошли Вьетнам (23,3 миллиона) и Перу (13,3 миллиона). Россия стала четвертой. Помимо моллюсков Россия также поставляла в Южную Корею креветки - на 20,5 миллиона долларов, что ниже уровня месяцем ранее на треть, а также рыбу - на 40,8 миллиона, что на 10% меньше июльского экспорта.

южная корея

китай

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, южная корея, китай, вьетнам