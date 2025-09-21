Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
экономика
россия
мировая экономика
южная корея
китай
вьетнам
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862572209.jpg?1758428125
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Россия увеличила экспорт моллюсков в Южную Корею до максимальных с осени 2023 года 7 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской таможни. Поставки в последний месяц лета выросли втрое по сравнению с июлем и в 2,4 раза год к году. Последний раз больше продажи были в ноябре 2023 года - на уровне 7,3 миллиона долларов. Основным поставщиком моллюсков в Южную Корею в августе был Китай со стоимостью экспорта в 31,9 миллиона долларов. В тройку также вошли Вьетнам (23,3 миллиона) и Перу (13,3 миллиона). Россия стала четвертой. Помимо моллюсков Россия также поставляла в Южную Корею креветки - на 20,5 миллиона долларов, что ниже уровня месяцем ранее на треть, а также рыбу - на 40,8 миллиона, что на 10% меньше июльского экспорта.
07:15 21.09.2025
 
