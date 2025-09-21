https://1prime.ru/20250921/rossijane-862570623.html
Россияне смогут получать часть соцвыплат в цифровых рублях
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Россияне смогут получать часть социальных выплат в цифровых рублях с 1 октября, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"С 1 октября 2025 года в России стартует первый этап внедрения цифрового рубля в бюджетный процесс. На начальном этапе цифровые рубли будут использоваться для ограниченного перечня расходов федерального бюджета. Такой подход позволяет протестировать новую систему на ограниченном масштабе и избежать сбоев при массовом переходе", - сказал агентству Немкин.
Депутат отметил, что с 1 января 2026 года начнется второй этап: цифровой рубль можно будет применять для любых федеральных выплат.
"Это означает, что пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников и пособия будут доступны в цифровом формате. Важно подчеркнуть: речь идет не об отмене привычных способов расчетов, а о расширении возможностей. Граждане смогут сами выбирать, получать ли выплаты на карту, наличными или в цифровых рублях", - объяснил Немкин.
Парламентарий добавил, что в 2027 году механизм распространится на региональные бюджеты и внебюджетные фонды.
"Это системное решение, которое позволит унифицировать финансовые потоки на всех уровнях: от федерального до муниципального. Для государства это означает повышение прозрачности и скорости расчетов, а для граждан - новые удобные инструменты управления средствами", - заявил Немкин.
По словам политика, внедрение цифрового рубля будет происходить постепенно, без резких изменений.
"Если пособие или пенсия попадут в пилотный список уже с октября 2025 года, граждане об этом узнают заранее и смогут выбрать способ получения, при этом сам процесс использования цифрового рубля будет максимально простым: доступ через мобильное приложение банка, возможность переводов и оплат, а при необходимости - мгновенная конвертация в обычные деньги", - рассказал Немкин.
Член комитета ГД по информационной политике подчеркнул, что использование цифрового рубля останется добровольным.
"Автоматического открытия счетов не будет, а открытие цифрового кошелька потребует осознанного шага со стороны гражданина. Такой подход позволяет внедрять инновацию мягко, сохраняя доверие общества и создавая условия для постепенного привыкания к новой форме денег", - заключил Немкин.
