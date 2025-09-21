https://1prime.ru/20250921/sahalin-862571779.html
На железной дороге на Сахалине произошел сход 8 вагонов с углем
2025-09-21T05:15+0300
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 сен – ПРАЙМ. Сход 8 вагонов с углем произошел на железной дороге в Южно-Сахалинске, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"По предварительным данным, 20 сентября 2025 года на путях необщего пользования в районе ТЭЦ-1 г. Южно-Сахалинск Сахалинской области произошел сход 8 вагонов с углем, опрокидывание не допущено", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Сахалинские следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
По данным пресс-службы, в происшествии никто не пострадал, размер ущерба устанавливается, организовано проведение восстановительных работ. Процессуальное решение по инциденту будет принято после завершения комплекса проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего.
