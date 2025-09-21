https://1prime.ru/20250921/sahalin-862571779.html

На железной дороге на Сахалине произошел сход 8 вагонов с углем

На железной дороге на Сахалине произошел сход 8 вагонов с углем - 21.09.2025, ПРАЙМ

На железной дороге на Сахалине произошел сход 8 вагонов с углем

Сход 8 вагонов с углем произошел на железной дороге в Южно-Сахалинске, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21T05:15+0300

2025-09-21T05:15+0300

2025-09-21T05:15+0300

бизнес

россия

экономика

южно-сахалинск

рф

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862571779.jpg?1758420905

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 сен – ПРАЙМ. Сход 8 вагонов с углем произошел на железной дороге в Южно-Сахалинске, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "По предварительным данным, 20 сентября 2025 года на путях необщего пользования в районе ТЭЦ-1 г. Южно-Сахалинск Сахалинской области произошел сход 8 вагонов с углем, опрокидывание не допущено", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Сахалинские следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). По данным пресс-службы, в происшествии никто не пострадал, размер ущерба устанавливается, организовано проведение восстановительных работ. Процессуальное решение по инциденту будет принято после завершения комплекса проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего.

южно-сахалинск

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, южно-сахалинск, рф, ск рф