https://1prime.ru/20250921/serial-862571090.html
"Встать на ноги" стал самым ожидаемым сериалом на фестивале "Новый сезон"
"Встать на ноги" стал самым ожидаемым сериалом на фестивале "Новый сезон" - 21.09.2025, ПРАЙМ
"Встать на ноги" стал самым ожидаемым сериалом на фестивале "Новый сезон"
Инклюзивная лирическая комедия режиссера Павла Тимофеева "Встать на ноги" онлайн-кинотеатра Okko стала самым ожидаемым сериалом на фестивале онлайн-кинотеатров... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T03:50+0300
2025-09-21T03:50+0300
2025-09-21T04:24+0300
технологии
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862571090.jpg?1758417867
СОЧИ, 21 сен - ПРАЙМ. Инклюзивная лирическая комедия режиссера Павла Тимофеева "Встать на ноги" онлайн-кинотеатра Okko стала самым ожидаемым сериалом на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон", передает корреспондент РИА Новости. "И победителем становится "Встать на ноги", Okko", - объявили на церемонии актеры Рузиль Минекаев и Юлия Хлынина. В проекте "Встать на ноги" главную роль сыграл актер Гоша Куценко. Сюжет сериала разворачивается вокруг бывшего уголовника по прозвищу "Старый", который выходит на свободу и пытается адаптироваться к жизни, а также наладить отношения со взрослой дочерью-инвалидом Олей. Лучшим фильмом фестиваля стал "Семьянин" режиссера Дмитрия Власкина с актерами Павлом Деревянко и Юлией Снигирь. Героиней "Нового сезона" стала актриса Анна Михалкова, сыгравшая главную роль в еще одном проекте Okko, основанном на реальных событиях, связанных с ядерными испытаниями в окрестностях Тоцкого в 1954 году: драме "Полураспад". Благодаря режиссерскому дебюту в танцевальной драме "Искусство падения" открытием "Нового сезона" стал хореограф Мигель. Специальный приз фестиваля получила первая нейросетевая комедия от платформы Start "Феофан", презентация которой состоялась на деловой программе фестиваля. В новой номинации "Лучший трейлер платформы" победу одержал онлайн-кинотеатр KION. Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" проходил на курорте "Роза Хутор" с понедельника по субботу в четвертый раз.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес
"Встать на ноги" стал самым ожидаемым сериалом на фестивале "Новый сезон"
Сериал "Встать на ноги" от Okko стал самым ожидаемым на фестивале "Новый сезон"
СОЧИ, 21 сен - ПРАЙМ. Инклюзивная лирическая комедия режиссера Павла Тимофеева "Встать на ноги" онлайн-кинотеатра Okko стала самым ожидаемым сериалом на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон", передает корреспондент РИА Новости.
"И победителем становится "Встать на ноги", Okko", - объявили на церемонии актеры Рузиль Минекаев и Юлия Хлынина.
В проекте "Встать на ноги" главную роль сыграл актер Гоша Куценко. Сюжет сериала разворачивается вокруг бывшего уголовника по прозвищу "Старый", который выходит на свободу и пытается адаптироваться к жизни, а также наладить отношения со взрослой дочерью-инвалидом Олей.
Лучшим фильмом фестиваля стал "Семьянин" режиссера Дмитрия Власкина с актерами Павлом Деревянко и Юлией Снигирь.
Героиней "Нового сезона" стала актриса Анна Михалкова, сыгравшая главную роль в еще одном проекте Okko, основанном на реальных событиях, связанных с ядерными испытаниями в окрестностях Тоцкого в 1954 году: драме "Полураспад".
Благодаря режиссерскому дебюту в танцевальной драме "Искусство падения" открытием "Нового сезона" стал хореограф Мигель.
Специальный приз фестиваля получила первая нейросетевая комедия от платформы Start "Феофан", презентация которой состоялась на деловой программе фестиваля. В новой номинации "Лучший трейлер платформы" победу одержал онлайн-кинотеатр KION.
Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" проходил на курорте "Роза Хутор" с понедельника по субботу в четвертый раз.