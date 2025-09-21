Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Встать на ноги" стал самым ожидаемым сериалом на фестивале "Новый сезон" - 21.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250921/serial-862571090.html
"Встать на ноги" стал самым ожидаемым сериалом на фестивале "Новый сезон"
"Встать на ноги" стал самым ожидаемым сериалом на фестивале "Новый сезон" - 21.09.2025, ПРАЙМ
"Встать на ноги" стал самым ожидаемым сериалом на фестивале "Новый сезон"
Инклюзивная лирическая комедия режиссера Павла Тимофеева "Встать на ноги" онлайн-кинотеатра Okko стала самым ожидаемым сериалом на фестивале онлайн-кинотеатров... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T03:50+0300
2025-09-21T04:24+0300
технологии
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862571090.jpg?1758417867
СОЧИ, 21 сен - ПРАЙМ. Инклюзивная лирическая комедия режиссера Павла Тимофеева "Встать на ноги" онлайн-кинотеатра Okko стала самым ожидаемым сериалом на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон", передает корреспондент РИА Новости. "И победителем становится "Встать на ноги", Okko", - объявили на церемонии актеры Рузиль Минекаев и Юлия Хлынина. В проекте "Встать на ноги" главную роль сыграл актер Гоша Куценко. Сюжет сериала разворачивается вокруг бывшего уголовника по прозвищу "Старый", который выходит на свободу и пытается адаптироваться к жизни, а также наладить отношения со взрослой дочерью-инвалидом Олей. Лучшим фильмом фестиваля стал "Семьянин" режиссера Дмитрия Власкина с актерами Павлом Деревянко и Юлией Снигирь. Героиней "Нового сезона" стала актриса Анна Михалкова, сыгравшая главную роль в еще одном проекте Okko, основанном на реальных событиях, связанных с ядерными испытаниями в окрестностях Тоцкого в 1954 году: драме "Полураспад". Благодаря режиссерскому дебюту в танцевальной драме "Искусство падения" открытием "Нового сезона" стал хореограф Мигель. Специальный приз фестиваля получила первая нейросетевая комедия от платформы Start "Феофан", презентация которой состоялась на деловой программе фестиваля. В новой номинации "Лучший трейлер платформы" победу одержал онлайн-кинотеатр KION. Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" проходил на курорте "Роза Хутор" с понедельника по субботу в четвертый раз.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес
Технологии, Бизнес
03:50 21.09.2025 (обновлено: 04:24 21.09.2025)
 
"Встать на ноги" стал самым ожидаемым сериалом на фестивале "Новый сезон"

Сериал "Встать на ноги" от Okko стал самым ожидаемым на фестивале "Новый сезон"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 21 сен - ПРАЙМ. Инклюзивная лирическая комедия режиссера Павла Тимофеева "Встать на ноги" онлайн-кинотеатра Okko стала самым ожидаемым сериалом на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон", передает корреспондент РИА Новости.
"И победителем становится "Встать на ноги", Okko", - объявили на церемонии актеры Рузиль Минекаев и Юлия Хлынина.
В проекте "Встать на ноги" главную роль сыграл актер Гоша Куценко. Сюжет сериала разворачивается вокруг бывшего уголовника по прозвищу "Старый", который выходит на свободу и пытается адаптироваться к жизни, а также наладить отношения со взрослой дочерью-инвалидом Олей.
Лучшим фильмом фестиваля стал "Семьянин" режиссера Дмитрия Власкина с актерами Павлом Деревянко и Юлией Снигирь.
Героиней "Нового сезона" стала актриса Анна Михалкова, сыгравшая главную роль в еще одном проекте Okko, основанном на реальных событиях, связанных с ядерными испытаниями в окрестностях Тоцкого в 1954 году: драме "Полураспад".
Благодаря режиссерскому дебюту в танцевальной драме "Искусство падения" открытием "Нового сезона" стал хореограф Мигель.
Специальный приз фестиваля получила первая нейросетевая комедия от платформы Start "Феофан", презентация которой состоялась на деловой программе фестиваля. В новой номинации "Лучший трейлер платформы" победу одержал онлайн-кинотеатр KION.
Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" проходил на курорте "Роза Хутор" с понедельника по субботу в четвертый раз.
 
ТехнологииБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала