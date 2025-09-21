https://1prime.ru/20250921/serial-862571090.html

"Встать на ноги" стал самым ожидаемым сериалом на фестивале "Новый сезон"

СОЧИ, 21 сен - ПРАЙМ. Инклюзивная лирическая комедия режиссера Павла Тимофеева "Встать на ноги" онлайн-кинотеатра Okko стала самым ожидаемым сериалом на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон", передает корреспондент РИА Новости. "И победителем становится "Встать на ноги", Okko", - объявили на церемонии актеры Рузиль Минекаев и Юлия Хлынина. В проекте "Встать на ноги" главную роль сыграл актер Гоша Куценко. Сюжет сериала разворачивается вокруг бывшего уголовника по прозвищу "Старый", который выходит на свободу и пытается адаптироваться к жизни, а также наладить отношения со взрослой дочерью-инвалидом Олей. Лучшим фильмом фестиваля стал "Семьянин" режиссера Дмитрия Власкина с актерами Павлом Деревянко и Юлией Снигирь. Героиней "Нового сезона" стала актриса Анна Михалкова, сыгравшая главную роль в еще одном проекте Okko, основанном на реальных событиях, связанных с ядерными испытаниями в окрестностях Тоцкого в 1954 году: драме "Полураспад". Благодаря режиссерскому дебюту в танцевальной драме "Искусство падения" открытием "Нового сезона" стал хореограф Мигель. Специальный приз фестиваля получила первая нейросетевая комедия от платформы Start "Феофан", презентация которой состоялась на деловой программе фестиваля. В новой номинации "Лучший трейлер платформы" победу одержал онлайн-кинотеатр KION. Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" проходил на курорте "Роза Хутор" с понедельника по субботу в четвертый раз.

