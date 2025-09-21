В Сирии назначили дату парламентских выборов
Первые после окончания правления Асада выборы в парламент Сирии пройдут 5 октября
ДОХА, 21 сен - РИА Новости. Первые выборы в Народное собрание (парламент) Сирии после завершения правления бывшего президента республики Башара Асада пройдут 5 октября, говорится в сообщении Высшей комиссии по выборам в ее Telegram-канале.
"Выборы в Народное собрание в избирательных округах во всех провинциях Сирии состоятся в воскресенье, 13-го числа месяца рабиа ас-Сани 1447 года по мусульманскому календарю, что соответствует дате 5 октября 2025 года", - отмечается в сообщении.
Предыдущие парламентские выборы состоялись в Сирии в июле 2024 года во время правления экс-президента Башара Асада, но уже в конце января 2025 года новые власти страны распустили парламент. Конституционная декларация Сирии, подписанная президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа, предусматривает, что новый парламент будет выполнять функции временного до принятия постоянной конституции и проведения всеобщих выборов. Парламент будет отвечать за формирование нового законодательства и содействовать в создании конституции страны.
Окончательная версия временной избирательной системы для Народного собрания Сирии была подготовлена в конце июля. Наиболее значимым изменением стало увеличение числа депутатских мест с планировавшихся 150 до 210, при этом 70 из 210 парламентариев будут назначены временным президентом страны.
После смены власти в Дамаске в декабре прошлого года новое руководство страны изначально объявило, что сократит число парламентариев с 250 до 150. При этом, согласно новой избирательной системе, будет обеспечено участие в составе парламента не менее 20% женщин. Кроме того, избирком распределил места в новом парламенте по провинциям. Больше всего - 32 места - досталось северной столице Сирии Алеппо.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.