СМИ: страны ЕС могут изменить позицию по Израилю

СМИ: страны ЕС могут изменить позицию по Израилю

2025-09-21T10:57+0300

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Страны Евросоюза, выступающие против введения санкций и пошлин против Израиля, могут изменить свою позицию, если после заседаний Генеральной ассамблеи ООН еврейское государство продолжит усилия по аннексии территорий, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов в Брюсселе. Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Палестину на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Ожидается, что Великобритания в воскресенье признает государственность Палестины, а затем сделает соответствующее официальное заявление на полях Генассамблеи ООН 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. "На данный момент среди стран ЕС нет достаточной поддержки для принятия санкций или пошлин против Израиля, а для принятия последнего требуется квалифицированное большинство. Но это может измениться. Если Израиль предпримет такие шаги, как аннексия территории, после конференции Макрона по статусу государства, страны ЕС, которые до сих пор выступали против любых общеевропейских мер против Израиля, в частности Германия, могут решить изменить свою позицию", - говорится в сообщении. Как сообщил изданию неназванный европейский дипломат, в Европе полагали, что "Израиль уступит", если оказывать на него международное давление, однако в конечном итоге оно не принесло результатов. Другой дипломат заявил изданию, что давление на Израиль ничего не изменит, пока он будет пользоваться поддержкой США. Ранее глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй заявила, что лидеры Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, занимались подстрекательством к совершению геноцида в Газе. На данный момент Израиль сталкивается с растущим международным политическим и экономическим давлением по мере продолжения конфликта в секторе Газа. Ряд европейских стран уже объявили о введении эмбарго на поставки некоторых оружейных комплектующих Израилю. Палестину признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство государства в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

