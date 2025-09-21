https://1prime.ru/20250921/smi-862578396.html

СМИ: Макрон на ГА ООН попытается создать противовес США и Израилю по Газе

СМИ: Макрон на ГА ООН попытается создать противовес США и Израилю по Газе - 21.09.2025, ПРАЙМ

СМИ: Макрон на ГА ООН попытается создать противовес США и Израилю по Газе

Президент Франции Эммануэль Макрон на заседаниях Генеральной ассамблеи ООН попытается объединить несколько западных стран для признания палестинского... | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21T11:15+0300

2025-09-21T11:15+0300

2025-09-21T11:15+0300

политика

мировая экономика

общество

франция

сша

газа

эммануэль макрон

сергей лавров

дональд трамп

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322340_0:62:1844:1099_1920x0_80_0_0_732308ee39c219f31517cd3296d537cb.jpg

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон на заседаниях Генеральной ассамблеи ООН попытается объединить несколько западных стран для признания палестинского государства, чтобы создать противовес США и Израилю в вопросе конфликта в секторе Газа, но его усилия вряд ли принесут результаты, пишет газета Politico. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблея ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. "Президент Франции Эммануэль Макрон хочет в понедельник совершить грандиозный дипломатический переворот, объединив несколько западных стран для признания палестинского государства, но ему еще очень далеко до настоящего прорыва в секторе Газа", - пишет издание. Отмечается, что цель Макрона в Нью-Йорке - продемонстрировать наличие глобального противовеса поддержке Вашингтоном конфликта в секторе Газа. Тем не менее издание подчеркивает, что европейские тяжеловесы, такие как Германия и Италия, не присоединятся к его инициативе, и маловероятно, что его усилия повлияют на президента США Дональда Трампа. Politico добавляет, что "даже французы признают, что показная шумиха и громкие жесты в Нью-Йорке не окажут немедленного влияния на усугубляющийся гуманитарный кризис в секторе Газа". Более того, попытка президента Франции продемонстрировать единый фронт также показывает, насколько разобщенной выглядит Западная Европа в международных вопросах.

https://1prime.ru/20250921/smi-862578035.html

франция

сша

газа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , франция, сша, газа, эммануэль макрон, сергей лавров, дональд трамп, оон, politico, мид