СМИ: Макрон на ГА ООН попытается создать противовес США и Израилю по Газе
2025-09-21T11:15+0300
2025-09-21T11:15+0300
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон на заседаниях Генеральной ассамблеи ООН попытается объединить несколько западных стран для признания палестинского государства, чтобы создать противовес США и Израилю в вопросе конфликта в секторе Газа, но его усилия вряд ли принесут результаты, пишет газета Politico. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблея ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. "Президент Франции Эммануэль Макрон хочет в понедельник совершить грандиозный дипломатический переворот, объединив несколько западных стран для признания палестинского государства, но ему еще очень далеко до настоящего прорыва в секторе Газа", - пишет издание. Отмечается, что цель Макрона в Нью-Йорке - продемонстрировать наличие глобального противовеса поддержке Вашингтоном конфликта в секторе Газа. Тем не менее издание подчеркивает, что европейские тяжеловесы, такие как Германия и Италия, не присоединятся к его инициативе, и маловероятно, что его усилия повлияют на президента США Дональда Трампа. Politico добавляет, что "даже французы признают, что показная шумиха и громкие жесты в Нью-Йорке не окажут немедленного влияния на усугубляющийся гуманитарный кризис в секторе Газа". Более того, попытка президента Франции продемонстрировать единый фронт также показывает, насколько разобщенной выглядит Западная Европа в международных вопросах.
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон на заседаниях Генеральной ассамблеи ООН попытается объединить несколько западных стран для признания палестинского государства, чтобы создать противовес США и Израилю в вопросе конфликта в секторе Газа, но его усилия вряд ли принесут результаты, пишет газета Politico.
Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблея ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров.
"Президент Франции Эммануэль Макрон хочет в понедельник совершить грандиозный дипломатический переворот, объединив несколько западных стран для признания палестинского государства, но ему еще очень далеко до настоящего прорыва в секторе Газа", - пишет издание.
Отмечается, что цель Макрона в Нью-Йорке - продемонстрировать наличие глобального противовеса поддержке Вашингтоном конфликта в секторе Газа. Тем не менее издание подчеркивает, что европейские тяжеловесы, такие как Германия и Италия, не присоединятся к его инициативе, и маловероятно, что его усилия повлияют на президента США Дональда Трампа.
Politico добавляет, что "даже французы признают, что показная шумиха и громкие жесты в Нью-Йорке не окажут немедленного влияния на усугубляющийся гуманитарный кризис в секторе Газа". Более того, попытка президента Франции продемонстрировать единый фронт также показывает, насколько разобщенной выглядит Западная Европа в международных вопросах.
