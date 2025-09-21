https://1prime.ru/20250921/smi-862580781.html
СМИ: Google могут исключить из системы обмена финансовыми данными ЕС
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Крупнейшие технологические корпорации, в числе которых Google, Apple и Amazon, могут оказаться исключенными из новой системы обмена финансовыми данными ЕС (FiDA), сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ. Согласно сообщению Financial Times, переговоры по регулированию доступа крупнейших технологических компаний к финансовым данным длятся уже более двух лет, а в ближайшие недели вступят в завершающую фазу. Отмечается, что страны ЕС и Европарламент планируют достичь соглашения этой осенью. "ЕС при поддержке Германии планирует исключить Meta*, Apple, Google и Amazon из новой системы обмена финансовыми данными, которая призвана обеспечить разработку цифровых финансовых продуктов для потребителей", - пишет Financial Times. Реформа направлена на то, чтобы сторонние поставщики услуг могли получить доступ к данным данным банков и страховых компаний, а также получили возможность использовать их для предоставления новых услуг, сообщает Financial Times. Представители финансового сектора ЕС выступили против, утверждая, что доступ технологических гигантов к данным может создать риск "эксплуатации конфиденциальной информации", что может укрепить их доминирующее положение. Как сообщает газета, Германия направила другим странам ЕС документ, в котором предложила исключить компании-гиганты из FiDA "для обеспечения равных условий и защиты цифрового суверенитета потребителей".*Запрещена в РФ как экстремистская организация
*Запрещена в РФ как экстремистская организация