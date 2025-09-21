Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Google могут исключить из системы обмена финансовыми данными ЕС - 21.09.2025
Политика
https://1prime.ru/20250921/smi-862580781.html
СМИ: Google могут исключить из системы обмена финансовыми данными ЕС
СМИ: Google могут исключить из системы обмена финансовыми данными ЕС - 21.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: Google могут исключить из системы обмена финансовыми данными ЕС
Крупнейшие технологические корпорации, в числе которых Google, Apple и Amazon, могут оказаться исключенными из новой системы обмена финансовыми данными ЕС... | 21.09.2025
2025-09-21T12:12+0300
2025-09-21T12:12+0300
политика
технологии
финансы
германия
рф
ес
financial times
apple
https://cdnn.1prime.ru/img/82561/97/825619798_0:109:2501:1515_1920x0_80_0_0_3328e80a77a12543f4311ececf3c03dc.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Крупнейшие технологические корпорации, в числе которых Google, Apple и Amazon, могут оказаться исключенными из новой системы обмена финансовыми данными ЕС (FiDA), сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ. Согласно сообщению Financial Times, переговоры по регулированию доступа крупнейших технологических компаний к финансовым данным длятся уже более двух лет, а в ближайшие недели вступят в завершающую фазу. Отмечается, что страны ЕС и Европарламент планируют достичь соглашения этой осенью. "ЕС при поддержке Германии планирует исключить Meta*, Apple, Google и Amazon из новой системы обмена финансовыми данными, которая призвана обеспечить разработку цифровых финансовых продуктов для потребителей", - пишет Financial Times. Реформа направлена на то, чтобы сторонние поставщики услуг могли получить доступ к данным данным банков и страховых компаний, а также получили возможность использовать их для предоставления новых услуг, сообщает Financial Times. Представители финансового сектора ЕС выступили против, утверждая, что доступ технологических гигантов к данным может создать риск "эксплуатации конфиденциальной информации", что может укрепить их доминирующее положение. Как сообщает газета, Германия направила другим странам ЕС документ, в котором предложила исключить компании-гиганты из FiDA "для обеспечения равных условий и защиты цифрового суверенитета потребителей".*Запрещена в РФ как экстремистская организация
https://1prime.ru/20250918/google-862470229.html
германия
рф
технологии, финансы, германия, рф, ес, financial times, apple
Политика, Технологии, Финансы, ГЕРМАНИЯ, РФ, ЕС, Financial Times, Apple
12:12 21.09.2025
 
СМИ: Google могут исключить из системы обмена финансовыми данными ЕС

FT: Google, Apple и Amazon могут исключить из системы обмена финансовыми данными ЕС

© flickr.com / Robert Scoble Логотип Google
Логотип Google - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Логотип Google. Архивное фото
© flickr.com / Robert Scoble
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Крупнейшие технологические корпорации, в числе которых Google, Apple и Amazon, могут оказаться исключенными из новой системы обмена финансовыми данными ЕС (FiDA), сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.
Согласно сообщению Financial Times, переговоры по регулированию доступа крупнейших технологических компаний к финансовым данным длятся уже более двух лет, а в ближайшие недели вступят в завершающую фазу. Отмечается, что страны ЕС и Европарламент планируют достичь соглашения этой осенью.
"ЕС при поддержке Германии планирует исключить Meta*, Apple, Google и Amazon из новой системы обмена финансовыми данными, которая призвана обеспечить разработку цифровых финансовых продуктов для потребителей", - пишет Financial Times.
Реформа направлена на то, чтобы сторонние поставщики услуг могли получить доступ к данным данным банков и страховых компаний, а также получили возможность использовать их для предоставления новых услуг, сообщает Financial Times.
Представители финансового сектора ЕС выступили против, утверждая, что доступ технологических гигантов к данным может создать риск "эксплуатации конфиденциальной информации", что может укрепить их доминирующее положение. Как сообщает газета, Германия направила другим странам ЕС документ, в котором предложила исключить компании-гиганты из FiDA "для обеспечения равных условий и защиты цифрового суверенитета потребителей".
*Запрещена в РФ как экстремистская организация
Google
Google обновила виртуального помощника Gemini
18 сентября, 22:13
 
Политика Технологии Финансы ГЕРМАНИЯ РФ ЕС Financial Times Apple
 
 
