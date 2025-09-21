Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале строительства нового участка Московского скоростного диаметра (МСД) в столице. "Начинаем строительство дополнительного участка МСД по улице Каспийской до улицы Севанской. Возведем и реконструируем в общей сложности 2,3 километра дорог. Параллельно ведем активные работы на соседнем участке - от Севанской до Московского скоростного диаметра. Здесь возводим несколько эстакад и тоннель под улицей Бакинской, который готов больше чем на треть", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Отмечается, что эти два участка создадут новый маршрут на юг от Каширского шоссе до Павелецкого направления МЖД, улучшая транспортную доступность для пяти районов: Царицыно, Орехово-Борисово Северное, Москворечье-Сабурово, Бирюлёво Западное и Восточное. Также это обеспечит удобный выезд на трассу М-4 "Дон". Основные работы планируется завершить в следующем году.
15:49 21.09.2025
 
Собянин сообщил о начале строительства нового участка МСД

Собянин объявил о начале строительства нового участка Московского скоростного диаметра

Сергей Собянин
Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале строительства нового участка Московского скоростного диаметра (МСД) в столице.
"Начинаем строительство дополнительного участка МСД по улице Каспийской до улицы Севанской. Возведем и реконструируем в общей сложности 2,3 километра дорог. Параллельно ведем активные работы на соседнем участке - от Севанской до Московского скоростного диаметра. Здесь возводим несколько эстакад и тоннель под улицей Бакинской, который готов больше чем на треть", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Отмечается, что эти два участка создадут новый маршрут на юг от Каширского шоссе до Павелецкого направления МЖД, улучшая транспортную доступность для пяти районов: Царицыно, Орехово-Борисово Северное, Москворечье-Сабурово, Бирюлёво Западное и Восточное. Также это обеспечит удобный выезд на трассу М-4 "Дон". Основные работы планируется завершить в следующем году.
