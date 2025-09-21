https://1prime.ru/20250921/sobyanin--862587168.html

Собянин сообщил о начале строительства нового участка МСД

Собянин сообщил о начале строительства нового участка МСД - 21.09.2025, ПРАЙМ

Собянин сообщил о начале строительства нового участка МСД

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале строительства нового участка Московского скоростного диаметра (МСД) в столице. | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21T15:49+0300

2025-09-21T15:49+0300

2025-09-21T15:49+0300

бизнес

россия

москва

сергей собянин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845863117_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_571ed03f5bc25796dcbe4d90202fcb4f.jpg

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале строительства нового участка Московского скоростного диаметра (МСД) в столице. "Начинаем строительство дополнительного участка МСД по улице Каспийской до улицы Севанской. Возведем и реконструируем в общей сложности 2,3 километра дорог. Параллельно ведем активные работы на соседнем участке - от Севанской до Московского скоростного диаметра. Здесь возводим несколько эстакад и тоннель под улицей Бакинской, который готов больше чем на треть", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Отмечается, что эти два участка создадут новый маршрут на юг от Каширского шоссе до Павелецкого направления МЖД, улучшая транспортную доступность для пяти районов: Царицыно, Орехово-Борисово Северное, Москворечье-Сабурово, Бирюлёво Западное и Восточное. Также это обеспечит удобный выезд на трассу М-4 "Дон". Основные работы планируется завершить в следующем году.

https://1prime.ru/20250913/moskva-862242302.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, сергей собянин