В США дерзко высказались о России после инцидента с МиГ-31
21.09.2025
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Миссия США при НАТО в своем аккаунте социальной сети X заявила, что Россия якобы нарушила воздушное пространство Эстонии."Мы решительно осуждаем нарушение Россией воздушного пространства Эстонии. Мы твердо стоим на стороне наших эстонских союзников и будем решительно защищать всю территорию альянса", — утверждается в публикации.В пятницу эстонский премьер-министр Кристен Михал сообщил, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за "инцидента", доказательств которого представлено не было.Минобороны России сообщило, что три истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
