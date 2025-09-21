https://1prime.ru/20250921/ssha-862577601.html

В США дерзко высказались о России после инцидента с МиГ-31

россия

общество

сша

эстония

нато

минобороны рф

карелия

МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Миссия США при НАТО в своем аккаунте социальной сети X заявила, что Россия якобы нарушила воздушное пространство Эстонии."Мы решительно осуждаем нарушение Россией воздушного пространства Эстонии. Мы твердо стоим на стороне наших эстонских союзников и будем решительно защищать всю территорию альянса", — утверждается в публикации.В пятницу эстонский премьер-министр Кристен Михал сообщил, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за "инцидента", доказательств которого представлено не было.Минобороны России сообщило, что три истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.

сша

эстония

карелия

2025

Новости

