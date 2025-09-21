Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США дерзко высказались о России после инцидента с МиГ-31 - 21.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250921/ssha-862577601.html
В США дерзко высказались о России после инцидента с МиГ-31
В США дерзко высказались о России после инцидента с МиГ-31 - 21.09.2025, ПРАЙМ
В США дерзко высказались о России после инцидента с МиГ-31
Миссия США при НАТО в своем аккаунте социальной сети X заявила, что Россия якобы нарушила воздушное пространство Эстонии. | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T10:25+0300
2025-09-21T10:25+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/77305/61/773056184_0:0:2346:1321_1920x0_80_0_0_d3e67846e79b647c4a3105912fe5e047.jpg
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Миссия США при НАТО в своем аккаунте социальной сети X заявила, что Россия якобы нарушила воздушное пространство Эстонии."Мы решительно осуждаем нарушение Россией воздушного пространства Эстонии. Мы твердо стоим на стороне наших эстонских союзников и будем решительно защищать всю территорию альянса", — утверждается в публикации.В пятницу эстонский премьер-министр Кристен Михал сообщил, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за "инцидента", доказательств которого представлено не было.Минобороны России сообщило, что три истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
https://1prime.ru/20250921/chekhiya-862572043.html
https://1prime.ru/20250920/frantsiya-862557358.html
россия, общество , сша, эстония, нато, минобороны рф, карелия
РОССИЯ, Общество , США, ЭСТОНИЯ, НАТО, Минобороны РФ, Карелия
10:25 21.09.2025
 
В США дерзко высказались о России после инцидента с МиГ-31

Миссия США при НАТО обвинила РФ в нарушении воздушного пространства Эстонии

© РИА Новости Истребитель Миг-31
Истребитель Миг-31 - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Истребитель Миг-31. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Миссия США при НАТО в своем аккаунте социальной сети X заявила, что Россия якобы нарушила воздушное пространство Эстонии.
"Мы решительно осуждаем нарушение Россией воздушного пространства Эстонии. Мы твердо стоим на стороне наших эстонских союзников и будем решительно защищать всю территорию альянса", — утверждается в публикации.
Президент Чехии Петр Павел - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Президент Чехии выступил с угрозой в адрес России после инцидента с МиГ-31
07:13
В пятницу эстонский премьер-министр Кристен Михал сообщил, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за "инцидента", доказательств которого представлено не было.
Минобороны России сообщило, что три истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Во Франции потребовали радикальных мер из-за инцидента с МиГ-31
Вчера, 17:14
 
