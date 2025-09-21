https://1prime.ru/20250921/standart-862572455.html

"Русский стандарт": средний чек на одежду и обувь у мужчин выше женского

2025-09-21T07:27+0300

бизнес

общество

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Средний чек на одежду и обувь у мужчин в России на 43% выше женского: хотя мужчины посещают магазины одежды и обуви реже, их покупки – на более высокие средние чеки, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости. "Как выяснилось, мужчины посещают магазины одежды и обуви реже, но их покупки – на более высокие средние чеки. Так, средняя сумма такого платежа у мужчин за три квартала 2025 года составила 8 323 рублей, а у женщин – 5 839 рублей", - говорится в исследовании, в рамках которого были изучены все операции по картам банка у россиян в категории "одежда и обувь" за три квартала 2025 и 2024 годов, а также осенью 2024 года в зависимости от пола клиентов. Как показала статистика банка, на женщин за три квартала текущего года пришлось 57% покупок одежды и обуви. Тогда как на мужчин – оставшиеся 43%. При этом по сумме платежей за обновление гардероба, напротив, лидируют мужчины – 52% против 48%. Отдельно аналитики банка изучили особенности "мужских" и "женских" покупок одежды и обуви в зависимости от времени года. "Ожидаемо самые высокие средние чеки вне зависимости от пола – зимой. Подобное связано с тем, что теплая верхняя одежда и зимняя обувь традиционно дороже. Так, у мужчин средний чек на гардероб с декабря по февраль составил 8 969 рублей, а у женщин – 6 116 рублей", - уточняют аналитики. На втором месте по величине среднего чека в текущем году – весна. По данным аналитиков, средняя сумма "мужской" покупки одежды и обуви с марта по май 2025 года составила 8 869 рублей, а "женской" – 6 028 рублей. Далее идет лето со средним чеком в 4 986 рублей у мужчин и 3 676 рублей у женщин, уточняется в исследовании. Средние чеки "осенних" покупок в магазинах одежды и обуви обычно растут относительно лета. Средняя сумма платежа за обновление "мужского" гардероба в сентябре 2025 года составляет 6 731 рублей, а "женского" – 4 448 рублей. Подобное также можно объяснить покупками верхней одежды и теплой обуви по более высокой цене, чем летняя одежда. "Осенью традиционно по сравнению с летом снижается число покупок одежды и обуви. Так, годом ранее у мужчин показатель уменьшился на 15% относительно июня-августа, а у женщин – на 22% соответственно. Подобное можно объяснить ежегодным покупательским ажиотажем в магазинах одежды и обуви в конце лета на фоне старта нового учебного года у детей и обновления взрослого гардероба по возвращении после летних отпусков к рабочим будням", - заключили аналитики.

2025

Новости

бизнес, общество