Стармер высказался о роли ХАМАС в управлении Палестиной
Стармер высказался о роли ХАМАС в управлении Палестиной - 21.09.2025, ПРАЙМ
Стармер высказался о роли ХАМАС в управлении Палестиной
Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что для движения ХАМАС "нет никакой роли" в управлении Палестиной, и пообещал новые санкции против движения. | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T16:46+0300
2025-09-21T16:46+0300
2025-09-21T16:46+0300
политика
общество
палестина
великобритания
кир стармер
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что для движения ХАМАС "нет никакой роли" в управлении Палестиной, и пообещал новые санкции против движения. "Это решение (о признании Британией Палестины - ред.) - не вознаграждение ХАМАС, потому что оно означает, что для ХАМАС нет никакого будущего, никакой роли в правительстве, никакой роли в безопасности. Мы уже запретили ХАМАС и подвергли его санкциям и пойдем дальше. Я распорядился провести работу по введению санкций против других фигур ХАМАС в ближайшие недели", - заявил Стармер в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети X.
палестина
великобритания
