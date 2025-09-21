https://1prime.ru/20250921/starmer--862588749.html

Стармер высказался о роли ХАМАС в управлении Палестиной

политика

общество

палестина

великобритания

кир стармер

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что для движения ХАМАС "нет никакой роли" в управлении Палестиной, и пообещал новые санкции против движения. "Это решение (о признании Британией Палестины - ред.) - не вознаграждение ХАМАС, потому что оно означает, что для ХАМАС нет никакого будущего, никакой роли в правительстве, никакой роли в безопасности. Мы уже запретили ХАМАС и подвергли его санкциям и пойдем дальше. Я распорядился провести работу по введению санкций против других фигур ХАМАС в ближайшие недели", - заявил Стармер в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети X.

палестина

великобритания

