"Подвергнется нападению": слова Стубба о России вызвали гнев в Финляндии

МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. НАТО обойдется с Финляндией точно так же, как и с Украиной, в случае вооруженного конфликта с Россией, такое мнение выразил экс-кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Стубб подвергает риску Финляндию, заявляя, что мы должны быть готовы бороться с Россией в рамках гарантий безопасности Украине. Вероятно, у него есть некоторая путаница в понимании членства страны в НАТО. Если Финляндия подвергнется нападению со стороны России, с ней обойдутся также, как и с Украиной", — считает он.Политик подчеркнул, что НАТО будет лишь поставлять финнам вооружение, и потому Хельсинки придется сражаться самостоятельно. По его утверждению, альянс не будет вступать в прямой конфликт с Москвой, так как "не захочет вести ядерное противостояние с Россией".В субботу Стабб в разговоре с изданием Guardian отметил, что рассматриваемые гарантии безопасности для Украины начнут действовать только после подписания соглашения между Москвой и Киевом, при этом Россия якобы не сможет наложить вето на его формат.Российский сенатор Алексей Пушков позже посоветовал Стуббу пересмотреть свои высказывания, иначе он может попасть в число западных политиков, известных своими "наиболее нелепыми" заявлениями, и даже попытаться обогнать председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналену Бербок.В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не намерена нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Президент России Владимир Путин заявлял, что западные лидеры систематически запугивают свой народ мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

2025

финляндия, украина, алексей пушков, москва, анналена бербок, владимир путин, нато, оон