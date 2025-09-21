Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Подвергнется нападению": слова Стубба о России вызвали гнев в Финляндии - 21.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250921/stubb-862589816.html
"Подвергнется нападению": слова Стубба о России вызвали гнев в Финляндии
"Подвергнется нападению": слова Стубба о России вызвали гнев в Финляндии - 21.09.2025, ПРАЙМ
"Подвергнется нападению": слова Стубба о России вызвали гнев в Финляндии
НАТО обойдется с Финляндией точно так же, как и с Украиной, в случае вооруженного конфликта с Россией, такое мнение выразил экс-кандидат в Европейский... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T16:57+0300
2025-09-21T16:57+0300
финляндия
украина
алексей пушков
москва
анналена бербок
владимир путин
нато
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/76/762407643_0:19:1024:595_1920x0_80_0_0_05136054bec181a0a3539e7cce17b2e0.jpg
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. НАТО обойдется с Финляндией точно так же, как и с Украиной, в случае вооруженного конфликта с Россией, такое мнение выразил экс-кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Стубб подвергает риску Финляндию, заявляя, что мы должны быть готовы бороться с Россией в рамках гарантий безопасности Украине. Вероятно, у него есть некоторая путаница в понимании членства страны в НАТО. Если Финляндия подвергнется нападению со стороны России, с ней обойдутся также, как и с Украиной", — считает он.Политик подчеркнул, что НАТО будет лишь поставлять финнам вооружение, и потому Хельсинки придется сражаться самостоятельно. По его утверждению, альянс не будет вступать в прямой конфликт с Москвой, так как "не захочет вести ядерное противостояние с Россией".В субботу Стабб в разговоре с изданием Guardian отметил, что рассматриваемые гарантии безопасности для Украины начнут действовать только после подписания соглашения между Москвой и Киевом, при этом Россия якобы не сможет наложить вето на его формат.Российский сенатор Алексей Пушков позже посоветовал Стуббу пересмотреть свои высказывания, иначе он может попасть в число западных политиков, известных своими "наиболее нелепыми" заявлениями, и даже попытаться обогнать председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналену Бербок.В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не намерена нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Президент России Владимир Путин заявлял, что западные лидеры систематически запугивают свой народ мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://1prime.ru/20250921/finlyandiya-862572999.html
https://1prime.ru/20250919/finlyandiya-862537122.html
финляндия
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/76/762407643_180:0:1024:633_1920x0_80_0_0_3794499d2d893f60045c518e6f104094.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финляндия, украина, алексей пушков, москва, анналена бербок, владимир путин, нато, оон
ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, Алексей Пушков, МОСКВА, Анналена Бербок, Владимир Путин, НАТО, ООН
16:57 21.09.2025
 
"Подвергнется нападению": слова Стубба о России вызвали гнев в Финляндии

Мема: в случае конфликта с Россией с Финляндией обойдутся так же, как и с Украиной

© Фото : Wikimedia Commons/(WT-en) YangtseflyФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Флаг Финляндии. Архивное фото
© Фото : Wikimedia Commons/(WT-en) Yangtsefly
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. НАТО обойдется с Финляндией точно так же, как и с Украиной, в случае вооруженного конфликта с Россией, такое мнение выразил экс-кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Стубб подвергает риску Финляндию, заявляя, что мы должны быть готовы бороться с Россией в рамках гарантий безопасности Украине. Вероятно, у него есть некоторая путаница в понимании членства страны в НАТО. Если Финляндия подвергнется нападению со стороны России, с ней обойдутся также, как и с Украиной", — считает он.
#Александр Стубб
В Киеве обратились к Стуббу после слов о гарантиях безопасности для Украины
07:49
Политик подчеркнул, что НАТО будет лишь поставлять финнам вооружение, и потому Хельсинки придется сражаться самостоятельно. По его утверждению, альянс не будет вступать в прямой конфликт с Москвой, так как "не захочет вести ядерное противостояние с Россией".
В субботу Стабб в разговоре с изданием Guardian отметил, что рассматриваемые гарантии безопасности для Украины начнут действовать только после подписания соглашения между Москвой и Киевом, при этом Россия якобы не сможет наложить вето на его формат.
Российский сенатор Алексей Пушков позже посоветовал Стуббу пересмотреть свои высказывания, иначе он может попасть в число западных политиков, известных своими "наиболее нелепыми" заявлениями, и даже попытаться обогнать председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналену Бербок.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не намерена нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Президент России Владимир Путин заявлял, что западные лидеры систематически запугивают свой народ мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
"Задумайтесь". В Финляндии пришли в ужас от эффекта санкций против России
19 сентября, 23:20
 
ФИНЛЯНДИЯУКРАИНААлексей ПушковМОСКВААнналена БербокВладимир ПутинНАТОООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала