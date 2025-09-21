https://1prime.ru/20250921/tramp-862590124.html

Лидер демократов призвал Трампа к переговорам по бюджету

Лидер демократов призвал Трампа к переговорам по бюджету - 21.09.2025, ПРАЙМ

Лидер демократов призвал Трампа к переговорам по бюджету

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер в воскресенье предупредил, что прямые переговоры с американским президентом Дональдом Трампом по бюджету являются... | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21T17:17+0300

2025-09-21T17:17+0300

2025-09-21T17:17+0300

политика

финансы

мировая экономика

сша

дональд трамп

cnn

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691595_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_565baeb4300a2ef80a0b635902ebf268.jpg

ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер в воскресенье предупредил, что прямые переговоры с американским президентом Дональдом Трампом по бюджету являются единственным способом избежать шатдауна в стране с 1 октября. "Хаким Джеффрис (лидер демократов в палате представителей - ред.) и я потребовали сесть за стол переговоров с Дональдом Трампом, потому что это единственный способ избежать шатдауна", - сказал Шумер в интервью телеканалу CNN. Он добавил, что в вопросе бюджета США руководство Республиканской партии в конгрессе прислушивается к Трампу и при этом не разговаривает с Демократической партией. Ранее лидеры демократического меньшинства в обеих палатах конгресса США потребовали от Трампа встретиться с ними на фоне угрозы шатдауна американского правительства. Ранее сенат США отклонил законопроект о временном бюджете, который предусматривал финансирование федеральных ведомств до 21 ноября. Трамп, комментируя итоги голосования, не исключил шатдаун правительства, но добавил, что республиканцы продолжат переговоры с демократами. В субботу спикер палаты представителей Майк Джонсон предупредил, что США ждет катастрофа в случае остановки работы федерального правительства с начала октября. Новый финансовый год в США начинается 1 октября. Если конгресс не утвердит хотя бы краткосрочную резолюцию, федеральные учреждения рискуют приостановить работу на неопределенный срок.

https://1prime.ru/20250921/ek-862579542.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп, cnn