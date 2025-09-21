Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лидер демократов призвал Трампа к переговорам по бюджету - 21.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250921/tramp-862590124.html
Лидер демократов призвал Трампа к переговорам по бюджету
Лидер демократов призвал Трампа к переговорам по бюджету - 21.09.2025, ПРАЙМ
Лидер демократов призвал Трампа к переговорам по бюджету
Лидер демократов в сенате США Чак Шумер в воскресенье предупредил, что прямые переговоры с американским президентом Дональдом Трампом по бюджету являются... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T17:17+0300
2025-09-21T17:17+0300
политика
финансы
мировая экономика
сша
дональд трамп
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691595_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_565baeb4300a2ef80a0b635902ebf268.jpg
ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер в воскресенье предупредил, что прямые переговоры с американским президентом Дональдом Трампом по бюджету являются единственным способом избежать шатдауна в стране с 1 октября. "Хаким Джеффрис (лидер демократов в палате представителей - ред.) и я потребовали сесть за стол переговоров с Дональдом Трампом, потому что это единственный способ избежать шатдауна", - сказал Шумер в интервью телеканалу CNN. Он добавил, что в вопросе бюджета США руководство Республиканской партии в конгрессе прислушивается к Трампу и при этом не разговаривает с Демократической партией. Ранее лидеры демократического меньшинства в обеих палатах конгресса США потребовали от Трампа встретиться с ними на фоне угрозы шатдауна американского правительства. Ранее сенат США отклонил законопроект о временном бюджете, который предусматривал финансирование федеральных ведомств до 21 ноября. Трамп, комментируя итоги голосования, не исключил шатдаун правительства, но добавил, что республиканцы продолжат переговоры с демократами. В субботу спикер палаты представителей Майк Джонсон предупредил, что США ждет катастрофа в случае остановки работы федерального правительства с начала октября. Новый финансовый год в США начинается 1 октября. Если конгресс не утвердит хотя бы краткосрочную резолюцию, федеральные учреждения рискуют приостановить работу на неопределенный срок.
https://1prime.ru/20250921/ek-862579542.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691595_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_70830da935ff9c07b93d67f3c60ec196.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп, cnn
Политика, Финансы, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, CNN
17:17 21.09.2025
 
Лидер демократов призвал Трампа к переговорам по бюджету

Шумер назвал переговоры с Трампом по бюджету единственным способом избежать шатдауна

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер в воскресенье предупредил, что прямые переговоры с американским президентом Дональдом Трампом по бюджету являются единственным способом избежать шатдауна в стране с 1 октября.
"Хаким Джеффрис (лидер демократов в палате представителей - ред.) и я потребовали сесть за стол переговоров с Дональдом Трампом, потому что это единственный способ избежать шатдауна", - сказал Шумер в интервью телеканалу CNN.
Он добавил, что в вопросе бюджета США руководство Республиканской партии в конгрессе прислушивается к Трампу и при этом не разговаривает с Демократической партией.
Ранее лидеры демократического меньшинства в обеих палатах конгресса США потребовали от Трампа встретиться с ними на фоне угрозы шатдауна американского правительства.
Ранее сенат США отклонил законопроект о временном бюджете, который предусматривал финансирование федеральных ведомств до 21 ноября. Трамп, комментируя итоги голосования, не исключил шатдаун правительства, но добавил, что республиканцы продолжат переговоры с демократами.
В субботу спикер палаты представителей Майк Джонсон предупредил, что США ждет катастрофа в случае остановки работы федерального правительства с начала октября.
Новый финансовый год в США начинается 1 октября. Если конгресс не утвердит хотя бы краткосрочную резолюцию, федеральные учреждения рискуют приостановить работу на неопределенный срок.
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Глава ЕК ответила на призыв Трампа ввести пошлины для Индии и Китая
11:37
 
ПолитикаФинансыМировая экономикаСШАДональд ТрампCNN
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала