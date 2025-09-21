Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп рассказал, о какой машине мечтал, когда был ребенком - 21.09.2025
Трамп рассказал, о какой машине мечтал, когда был ребенком
Трамп рассказал, о какой машине мечтал, когда был ребенком - 21.09.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал, о какой машине мечтал, когда был ребенком
Президент США Дональд Трамп признался, что в детстве мечтал о покупке автомобиля итальянской марки Ferrari, но теперь любит и покупает американские машины. | 21.09.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признался, что в детстве мечтал о покупке автомобиля итальянской марки Ferrari, но теперь любит и покупает американские машины. В интервью телеканалу Fox News у главы Белого дома поинтересовались, о какой машине он мечтал, когда был ребенком. "Я всегда хотел иметь Ferrari… В действительности у меня (позднее - ред.) была Ferrari некоторое время. Теперь я покупаю американское. Я люблю американские машины", - ответил Трамп.
сша
бизнес, мировая экономика, сша, дональд трамп, fox news, ferrari
Бизнес, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Fox News, Ferrari
19:04 21.09.2025
 
Трамп рассказал, о какой машине мечтал, когда был ребенком

Трамп признался, что в детстве мечтал о Ferrari, но теперь любит американские машины

Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признался, что в детстве мечтал о покупке автомобиля итальянской марки Ferrari, но теперь любит и покупает американские машины.
В интервью телеканалу Fox News у главы Белого дома поинтересовались, о какой машине он мечтал, когда был ребенком.
"Я всегда хотел иметь Ferrari… В действительности у меня (позднее - ред.) была Ferrari некоторое время. Теперь я покупаю американское. Я люблю американские машины", - ответил Трамп.
Президент Южной Кореи подарил Трампу необычную ковбойскую шляпу
26 августа, 16:23
 
БизнесМировая экономикаСШАДональд ТрампFox NewsFerrari
 
 
