https://1prime.ru/20250921/tramp-862592418.html
Трамп рассказал, о какой машине мечтал, когда был ребенком
Трамп рассказал, о какой машине мечтал, когда был ребенком - 21.09.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал, о какой машине мечтал, когда был ребенком
Президент США Дональд Трамп признался, что в детстве мечтал о покупке автомобиля итальянской марки Ferrari, но теперь любит и покупает американские машины. | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T19:04+0300
2025-09-21T19:04+0300
2025-09-21T19:04+0300
бизнес
мировая экономика
сша
дональд трамп
fox news
ferrari
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_0:25:1347:783_1920x0_80_0_0_0103c6bf0a0819b310be6a443a3eec33.jpg
ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признался, что в детстве мечтал о покупке автомобиля итальянской марки Ferrari, но теперь любит и покупает американские машины. В интервью телеканалу Fox News у главы Белого дома поинтересовались, о какой машине он мечтал, когда был ребенком. "Я всегда хотел иметь Ferrari… В действительности у меня (позднее - ред.) была Ferrari некоторое время. Теперь я покупаю американское. Я люблю американские машины", - ответил Трамп.
https://1prime.ru/20250826/tramp-861274410.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_93:0:1274:886_1920x0_80_0_0_2c371a2f6b74d06f39580943d6cde6e3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, сша, дональд трамп, fox news, ferrari
Бизнес, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Fox News, Ferrari
Трамп рассказал, о какой машине мечтал, когда был ребенком
Трамп признался, что в детстве мечтал о Ferrari, но теперь любит американские машины