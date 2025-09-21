Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии озвучили настоящую цель встречи Трампа и Зеленского в Нью-Йорке - 21.09.2025
В Британии озвучили настоящую цель встречи Трампа и Зеленского в Нью-Йорке
В Британии озвучили настоящую цель встречи Трампа и Зеленского в Нью-Йорке - 21.09.2025
В Британии озвучили настоящую цель встречи Трампа и Зеленского в Нью-Йорке
Владимир Зеленский намерен использовать двусторонние переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, чтобы заручиться финансовой поддержкой для... | 21.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 сентября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский намерен использовать двусторонние переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, чтобы заручиться финансовой поддержкой для нового наступления украинских вооруженных сил, отметил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в ходе своего YouTube-канала. "Он (Зеленский. — Прим. Ред.) мог бы попытаться договориться об урегулировании, но, зная Зеленского, все будет с точностью, наоборот. Вероятно, он потребует поддержку для новых контратак, попросит деньги на формирование новых резервов", — заявил эксперт. Меркурис подчеркнул, что положение на фронте для Украины становится сложнее с каждым днем, а неопределенная позиция Трампа может усложнить поддержку со стороны Европы и вынудить принимать критические решения. "Он (Зеленский. — Прим. Ред.) не зря предупредил своих депутатов в Киеве, что на полях сражений могут наступить трудные времена. Ситуация становится все хуже и хуже, и скоро придется принять критические решения", — пояснил аналитик. Александр Меркурис считает, что Зеленскому лучше было бы обсудить с Трампом скорейшее мирное разрешение конфликта, нежели добиваться дальнейшего финансирования украинской армии. Сообщается, что газета Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, информировала о планировании Белым домом переговоров между Трампом и Зеленским, который намерен посетить Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН. Юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН началась 9 сентября, в рамках которой традиционно состоится неделя высокого уровня. Общие дебаты запланированы с 23 по 27 сентября и 29 сентября, участие в которых от России примет министр иностранных дел Сергей Лавров.
В Британии озвучили настоящую цель встречи Трампа и Зеленского в Нью-Йорке

Меркурис: Зеленский попробует убедить Трампа поддержать новое наступление на Украине

Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 сентября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский намерен использовать двусторонние переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, чтобы заручиться финансовой поддержкой для нового наступления украинских вооруженных сил, отметил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в ходе своего YouTube-канала.
"Он (Зеленский. — Прим. Ред.) мог бы попытаться договориться об урегулировании, но, зная Зеленского, все будет с точностью, наоборот. Вероятно, он потребует поддержку для новых контратак, попросит деньги на формирование новых резервов", — заявил эксперт.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
"Теряем время зря". Зеленский закатил истерику из-за Трампа, пишут СМИ
Вчера, 16:26
Меркурис подчеркнул, что положение на фронте для Украины становится сложнее с каждым днем, а неопределенная позиция Трампа может усложнить поддержку со стороны Европы и вынудить принимать критические решения.
"Он (Зеленский. — Прим. Ред.) не зря предупредил своих депутатов в Киеве, что на полях сражений могут наступить трудные времена. Ситуация становится все хуже и хуже, и скоро придется принять критические решения", — пояснил аналитик.
Александр Меркурис считает, что Зеленскому лучше было бы обсудить с Трампом скорейшее мирное разрешение конфликта, нежели добиваться дальнейшего финансирования украинской армии.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
В США дали совет Зеленскому
Вчера, 07:28
Сообщается, что газета Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, информировала о планировании Белым домом переговоров между Трампом и Зеленским, который намерен посетить Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН началась 9 сентября, в рамках которой традиционно состоится неделя высокого уровня. Общие дебаты запланированы с 23 по 27 сентября и 29 сентября, участие в которых от России примет министр иностранных дел Сергей Лавров.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
"Лазейки для мошенников". В Киеве раскритиковали решение Зеленского
19 сентября, 22:36
 
