В Британии озвучили настоящую цель встречи Трампа и Зеленского в Нью-Йорке
В Британии озвучили настоящую цель встречи Трампа и Зеленского в Нью-Йорке
2025-09-21T07:42+0300
нью-йорк
сша
украина
мировая экономика
владимир зеленский
дональд трамп
сергей лавров
оон
белый дом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860878826_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_1717202b1a049f7281550f8d86890cae.jpg
МОСКВА, 21 сентября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский намерен использовать двусторонние переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, чтобы заручиться финансовой поддержкой для нового наступления украинских вооруженных сил, отметил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в ходе своего YouTube-канала. "Он (Зеленский. — Прим. Ред.) мог бы попытаться договориться об урегулировании, но, зная Зеленского, все будет с точностью, наоборот. Вероятно, он потребует поддержку для новых контратак, попросит деньги на формирование новых резервов", — заявил эксперт. Меркурис подчеркнул, что положение на фронте для Украины становится сложнее с каждым днем, а неопределенная позиция Трампа может усложнить поддержку со стороны Европы и вынудить принимать критические решения. "Он (Зеленский. — Прим. Ред.) не зря предупредил своих депутатов в Киеве, что на полях сражений могут наступить трудные времена. Ситуация становится все хуже и хуже, и скоро придется принять критические решения", — пояснил аналитик. Александр Меркурис считает, что Зеленскому лучше было бы обсудить с Трампом скорейшее мирное разрешение конфликта, нежели добиваться дальнейшего финансирования украинской армии. Сообщается, что газета Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, информировала о планировании Белым домом переговоров между Трампом и Зеленским, который намерен посетить Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН. Юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН началась 9 сентября, в рамках которой традиционно состоится неделя высокого уровня. Общие дебаты запланированы с 23 по 27 сентября и 29 сентября, участие в которых от России примет министр иностранных дел Сергей Лавров.
Нью-Йорк, США, УКРАИНА, Мировая экономика, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Лавров, ООН, Белый дом
