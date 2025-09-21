Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине призвали не выпускать молодежь из страны - 21.09.2025
На Украине призвали не выпускать молодежь из страны
На Украине призвали не выпускать молодежь из страны - 21.09.2025, ПРАЙМ
На Украине призвали не выпускать молодежь из страны
Народный депутат Украины Роман Костенко в эфире сразу нескольких украинских СМИ сообщил, что Украина мобилизует лишь половину необходимого числа военнослужащих
2025-09-21T21:23+0300
2025-09-21T21:23+0300
общество
украина
мировая политика
в мире
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860918851_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_266cd0b0dbc4707aafef5202e4f8a46f.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Народный депутат Украины Роман Костенко в эфире сразу нескольких украинских СМИ сообщил, что Украина мобилизует лишь половину необходимого числа военнослужащих для укомплектования бригад, и призвал закрыть границы для выезда молодежи. "Закройте границы, и они никуда не уедут… У нас самые большие проблемы на Украине – экономика и мобилизация. То, что у нас не хватает людей, я сейчас не говорю, что их нужно призывать, но война с Россией завтра не закончится. Мы постоянно говорим, что у нас плохая подготовка. Мы должны еще со школы, тем более кому 18-22, как минимум этих людей обучать", - сказал Костенко в эфире, отвечая на вопрос украинского журналиста. По его словам, ситуация с мобилизацией несколько улучшилась по сравнению с тем, что было полгода назад. "Мы говорим о том, что она лучше движется тогда, когда набираем хотя бы половину от того, что нам нужно. Сейчас мы набираем половину от того, что нам нужно для укомплектования наших боевых бригад и создания новых подразделений, в том числе резервы… Не идет речь о какой-то контрнаступательной операции, идет речь об удержании обороны", - пояснил депутат уже в эфире украинского Life.
украина
общество , украина, мировая политика, в мире, политика
Общество , УКРАИНА, Мировая политика, В мире, политика
21:23 21.09.2025
 
На Украине призвали не выпускать молодежь из страны

Народный депутат Костенко призвал закрыть границы для выезда молодежи с Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Украинские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Народный депутат Украины Роман Костенко в эфире сразу нескольких украинских СМИ сообщил, что Украина мобилизует лишь половину необходимого числа военнослужащих для укомплектования бригад, и призвал закрыть границы для выезда молодежи.
"Закройте границы, и они никуда не уедут… У нас самые большие проблемы на Украине – экономика и мобилизация. То, что у нас не хватает людей, я сейчас не говорю, что их нужно призывать, но война с Россией завтра не закончится. Мы постоянно говорим, что у нас плохая подготовка. Мы должны еще со школы, тем более кому 18-22, как минимум этих людей обучать", - сказал Костенко в эфире, отвечая на вопрос украинского журналиста.
По его словам, ситуация с мобилизацией несколько улучшилась по сравнению с тем, что было полгода назад.
"Мы говорим о том, что она лучше движется тогда, когда набираем хотя бы половину от того, что нам нужно. Сейчас мы набираем половину от того, что нам нужно для укомплектования наших боевых бригад и создания новых подразделений, в том числе резервы… Не идет речь о какой-то контрнаступательной операции, идет речь об удержании обороны", - пояснил депутат уже в эфире украинского Life.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
СМИ узнали о планах Киева по ужесточению мобилизации
19 сентября, 13:59
 
ОбществоУКРАИНАМировая политикаВ миреполитика
 
 
