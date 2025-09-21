https://1prime.ru/20250921/ukraina-862594671.html

На Украине призвали не выпускать молодежь из страны

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Народный депутат Украины Роман Костенко в эфире сразу нескольких украинских СМИ сообщил, что Украина мобилизует лишь половину необходимого числа военнослужащих для укомплектования бригад, и призвал закрыть границы для выезда молодежи. "Закройте границы, и они никуда не уедут… У нас самые большие проблемы на Украине – экономика и мобилизация. То, что у нас не хватает людей, я сейчас не говорю, что их нужно призывать, но война с Россией завтра не закончится. Мы постоянно говорим, что у нас плохая подготовка. Мы должны еще со школы, тем более кому 18-22, как минимум этих людей обучать", - сказал Костенко в эфире, отвечая на вопрос украинского журналиста. По его словам, ситуация с мобилизацией несколько улучшилась по сравнению с тем, что было полгода назад. "Мы говорим о том, что она лучше движется тогда, когда набираем хотя бы половину от того, что нам нужно. Сейчас мы набираем половину от того, что нам нужно для укомплектования наших боевых бригад и создания новых подразделений, в том числе резервы… Не идет речь о какой-то контрнаступательной операции, идет речь об удержании обороны", - пояснил депутат уже в эфире украинского Life.

