https://1prime.ru/20250921/ukraina-862595085.html
В Раде раскрыли сумму премии военкомам за насильно мобилизованных
В Раде раскрыли сумму премии военкомам за насильно мобилизованных - 21.09.2025, ПРАЙМ
В Раде раскрыли сумму премии военкомам за насильно мобилизованных
Экипажи сотрудников военкоматов на Украине, задействованные в мобилизационных мероприятиях военнообязанных граждан, получают премию в 200 долларов за каждого... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T21:58+0300
2025-09-21T21:58+0300
2025-09-21T22:12+0300
общество
мировая экономика
украина
всу
политика
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_68d8be1a3baecde4330c4233c7c927eb.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Экипажи сотрудников военкоматов на Украине, задействованные в мобилизационных мероприятиях военнообязанных граждан, получают премию в 200 долларов за каждого насильно мобилизованного, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Неологизм "бусификация", означающий принудительную мобилизацию, стал словом 2024 года на Украине по версии словаря современного украинского языка. "В "країнє мрій" (с украинского - "стране мечты" - ред.) новые "лучшие европейские практики" - ТЦК (территориальный центр комплектования - так на Украине называют военкоматы - ред.) уже не ловит людей на улице, лень бегать. Пока еще ездят мотоциклы, мопеды и велосипеды - их таранят, сбивают, пакуют упавшего в бус, и везут сдавать "на мясо". Премия экипажу ТЦК за 1 бусифицированного - 8000 гривен (200$)", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Украинский парламентарий Юрий Камельчук в марте сообщил, что военнообязанные мужчины на Украине при принудительной мобилизации на улице "платят" сотрудникам военкомата 1000 долларов, чтобы те отпустили их, и до 12 тысяч долларов за "выход" из военкомата. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://1prime.ru/20250921/ukraina-862594671.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_7325924715e83bfd21c7b26e3be8bba0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина, всу, политика, рада
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, ВСУ, политика, Рада
В Раде раскрыли сумму премии военкомам за насильно мобилизованных
Дубинский: экипажи военкоматов на Украине получают по $200 за насильно мобилизованного
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Экипажи сотрудников военкоматов на Украине, задействованные в мобилизационных мероприятиях военнообязанных граждан, получают премию в 200 долларов за каждого насильно мобилизованного, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ
, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Неологизм "бусификация", означающий принудительную мобилизацию, стал словом 2024 года на Украине
по версии словаря современного украинского языка.
"В "країнє мрій" (с украинского - "стране мечты" - ред.) новые "лучшие европейские практики" - ТЦК (территориальный центр комплектования - так на Украине называют военкоматы - ред.) уже не ловит людей на улице, лень бегать. Пока еще ездят мотоциклы, мопеды и велосипеды - их таранят, сбивают, пакуют упавшего в бус, и везут сдавать "на мясо". Премия экипажу ТЦК за 1 бусифицированного - 8000 гривен (200$)", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Украинский парламентарий Юрий Камельчук в марте сообщил, что военнообязанные мужчины на Украине при принудительной мобилизации на улице "платят" сотрудникам военкомата 1000 долларов, чтобы те отпустили их, и до 12 тысяч долларов за "выход" из военкомата.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
На Украине призвали не выпускать молодежь из страны