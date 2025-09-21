https://1prime.ru/20250921/ukraina-862595085.html

В Раде раскрыли сумму премии военкомам за насильно мобилизованных

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Экипажи сотрудников военкоматов на Украине, задействованные в мобилизационных мероприятиях военнообязанных граждан, получают премию в 200 долларов за каждого насильно мобилизованного, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Неологизм "бусификация", означающий принудительную мобилизацию, стал словом 2024 года на Украине по версии словаря современного украинского языка. "В "країнє мрій" (с украинского - "стране мечты" - ред.) новые "лучшие европейские практики" - ТЦК (территориальный центр комплектования - так на Украине называют военкоматы - ред.) уже не ловит людей на улице, лень бегать. Пока еще ездят мотоциклы, мопеды и велосипеды - их таранят, сбивают, пакуют упавшего в бус, и везут сдавать "на мясо". Премия экипажу ТЦК за 1 бусифицированного - 8000 гривен (200$)", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Украинский парламентарий Юрий Камельчук в марте сообщил, что военнообязанные мужчины на Украине при принудительной мобилизации на улице "платят" сотрудникам военкомата 1000 долларов, чтобы те отпустили их, и до 12 тысяч долларов за "выход" из военкомата. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

