В АО "ОДК" оценили авиаконструкторские возможности России - 21.09.2025
В АО "ОДК" оценили авиаконструкторские возможности России
В АО "ОДК" оценили авиаконструкторские возможности России - 21.09.2025, ПРАЙМ
В АО "ОДК" оценили авиаконструкторские возможности России
Россия подходит к тому, чтобы самостоятельно создавать и самолет, и авиадвигатель, сейчас даже США не могут делать это без кооперации с другими странами, заявил | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T15:33+0300
2025-09-21T15:33+0300
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 сен - ПРАЙМ. Россия подходит к тому, чтобы самостоятельно создавать и самолет, и авиадвигатель, сейчас даже США не могут делать это без кооперации с другими странами, заявил управляющий директор - генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель", академик РАН Александр Иноземцев. "Мы единственная страна в мире, которая может - к этому подходим уже почти - самостоятельно делать и самолет, и двигатель. Никто, даже Соединенные Штаты, не могут без кооперации с Европой, с Японией. Мы это делали раньше и будем делать сейчас", - сказал Иноземцев журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Герой Труда академик Иноземцев - крупный специалист в области авиационных двухконтурных двигателей, энергетических газотурбинных установок и газотурбинных электростанций.
россия, сша, европа, япония, ран
Экономика, РОССИЯ, США, ЕВРОПА, ЯПОНИЯ, РАН
15:33 21.09.2025
 
В АО "ОДК" оценили авиаконструкторские возможности России

АО "ОДК": Россия подходит к тому, чтобы самостоятельно создавать самолет и двигатель

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 сен - ПРАЙМ. Россия подходит к тому, чтобы самостоятельно создавать и самолет, и авиадвигатель, сейчас даже США не могут делать это без кооперации с другими странами, заявил управляющий директор - генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель", академик РАН Александр Иноземцев.
"Мы единственная страна в мире, которая может - к этому подходим уже почти - самостоятельно делать и самолет, и двигатель. Никто, даже Соединенные Штаты, не могут без кооперации с Европой, с Японией. Мы это делали раньше и будем делать сейчас", - сказал Иноземцев журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Герой Труда академик Иноземцев - крупный специалист в области авиационных двухконтурных двигателей, энергетических газотурбинных установок и газотурбинных электростанций.
