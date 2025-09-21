Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД РФ потребовали у Запада итогов по делам Скрипалей и Навального* . - 21.09.2025
В МИД РФ потребовали у Запада итогов по делам Скрипалей и Навального* .
В МИД РФ потребовали у Запада итогов по делам Скрипалей и Навального* . - 21.09.2025, ПРАЙМ
В МИД РФ потребовали у Запада итогов по делам Скрипалей и Навального* .
Россия настаивает на том, чтобы западные лаборатории предоставили результаты расследований дел об отравлении Алексея Навального* и бывшего полковника ГРУ Сергея | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T21:16+0300
2025-09-21T21:16+0300
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Россия настаивает на том, чтобы западные лаборатории предоставили результаты расследований дел об отравлении Алексея Навального* и бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля вместе с его дочерью Юлией, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале."ВНОВЬ требуем от западных лабораторий представить результаты анализов. Только ВСЕХ: солсберийско-эмсберийских, упомянутого берлинского пациента…, можно и хоть какие-то "анализы" терактов Северного потока 1 и 2, наконец предоставить", — написала Захарова.Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в Солсбери, что привело к международному кризису. В Лондоне уверены, что к инциденту с отравлением Скрипалей веществом А234 имеет отношение российское государство. Россия категорически отрицает эти обвинения. Алексея Навального* 20 августа 2020 года экстренно госпитализировали в Омске после того, как он почувствовал недомогание в самолете, летевшем из Томска. Позже его транспортировали в Германию, где правительство заявило, что военно-медицинские специалисты обнаружили признаки отравления из группы химических боевых веществ "Новичок". Эти выводы подтверждены лабораториями Швеции и Франции. ОЗХО проводит свое независимое расследование по запросу Берлина. В Кремле заявили, что Германия не уведомила Москву о своих выводах. МИД РФ акцентировал внимание на том, что от Германии еще ожидается ответ на официальный запрос по этой ситуации: Россия направила в ее адрес три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным*, но не получила ответа. В день госпитализации Навального* прокуратура и полиция начали свои расследования. Через год после случившегося с Навальным* МИД РФ заявил, что это было заранее спланированной провокацией, направленной на подрыв репутации России. Согласно их утверждениям, дело было использовано Западом для удержания страны и новых атак на нее. Отмечается, что Берлин не предоставил проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "затянула" просьбу Москвы о содействии, мешая возбуждению уголовного дела.В августе 2023 года Московский городской суд признал Навального, который вернулся в Россию, виновным в организации экстремистской группы, приговорив его к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима. Затем Навального отправили отбывать срок на Ямал, в исправительную колонию №3 "Полярный волк", где он скончался 16 февраля. Врачи пытались его реанимировать более 30 минут. Согласно информации, полученной от источника RT, предварительной причиной смерти стал оторвавшийся тромб, хотя точные причины пока выясняются. Следственный комитет Ямало-Ненецкого округа сообщил о начале процессуальной проверки.* Внесен в перечень террористов и экстремистов
21:16 21.09.2025
 
В МИД РФ потребовали у Запада итогов по делам Скрипалей и Навального* .

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Россия настаивает на том, чтобы западные лаборатории предоставили результаты расследований дел об отравлении Алексея Навального* и бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля вместе с его дочерью Юлией, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"ВНОВЬ требуем от западных лабораторий представить результаты анализов. Только ВСЕХ: солсберийско-эмсберийских, упомянутого берлинского пациента…, можно и хоть какие-то "анализы" терактов Северного потока 1 и 2, наконец предоставить", — написала Захарова.
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в Солсбери, что привело к международному кризису. В Лондоне уверены, что к инциденту с отравлением Скрипалей веществом А234 имеет отношение российское государство. Россия категорически отрицает эти обвинения.
Алексея Навального* 20 августа 2020 года экстренно госпитализировали в Омске после того, как он почувствовал недомогание в самолете, летевшем из Томска. Позже его транспортировали в Германию, где правительство заявило, что военно-медицинские специалисты обнаружили признаки отравления из группы химических боевых веществ "Новичок". Эти выводы подтверждены лабораториями Швеции и Франции. ОЗХО проводит свое независимое расследование по запросу Берлина. В Кремле заявили, что Германия не уведомила Москву о своих выводах. МИД РФ акцентировал внимание на том, что от Германии еще ожидается ответ на официальный запрос по этой ситуации: Россия направила в ее адрес три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным*, но не получила ответа. В день госпитализации Навального* прокуратура и полиция начали свои расследования.
Через год после случившегося с Навальным* МИД РФ заявил, что это было заранее спланированной провокацией, направленной на подрыв репутации России. Согласно их утверждениям, дело было использовано Западом для удержания страны и новых атак на нее. Отмечается, что Берлин не предоставил проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "затянула" просьбу Москвы о содействии, мешая возбуждению уголовного дела.
В августе 2023 года Московский городской суд признал Навального, который вернулся в Россию, виновным в организации экстремистской группы, приговорив его к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима. Затем Навального отправили отбывать срок на Ямал, в исправительную колонию №3 "Полярный волк", где он скончался 16 февраля. Врачи пытались его реанимировать более 30 минут. Согласно информации, полученной от источника RT, предварительной причиной смерти стал оторвавшийся тромб, хотя точные причины пока выясняются. Следственный комитет Ямало-Ненецкого округа сообщил о начале процессуальной проверки.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
