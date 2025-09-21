https://1prime.ru/20250921/zakharova-862595269.html
Захарова предупредила Европу о последствиях конфискации российских активов
Захарова предупредила Европу о последствиях конфискации российских активов - 21.09.2025, ПРАЙМ
Захарова предупредила Европу о последствиях конфискации российских активов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о "хаосе" в случае возможной... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T22:04+0300
2025-09-21T22:04+0300
2025-09-21T22:04+0300
россия
мировая экономика
рф
европа
москва
мария захарова
эммануэль макрон
мид рф
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861445661_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_9f132b080f29b055a193de12a27ba8ca.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о "хаосе" в случае возможной конфискации ЕС активов РФ, что принятие подобного решения грозит Европе жесткими ответными мерами Москвы. Ранее Макрон в интервью телеканалу CBS News признал, что конфискация замороженных суверенных активов России невозможна без нарушения международного права. Такое нарушение, по его словам, может обернуться "началом полного хаоса". "При конфискации замороженных активов Москвы в Европе будет не хаос, а очень жесткие ответные меры РФ. И они об этом знают", - сказала Захарова.
https://1prime.ru/20250921/makron-862593491.html
рф
европа
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861445661_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_1ce9a2bface8d87c27db858a12193863.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, европа, москва, мария захарова, эммануэль макрон, мид рф, ес
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, ЕВРОПА, МОСКВА, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, МИД РФ, ЕС
Захарова предупредила Европу о последствиях конфискации российских активов
Захарова: Европу в случае конфискации активов РФ ждут очень жесткие ответные меры