Захарова предупредила Европу о последствиях конфискации российских активов - 21.09.2025
Захарова предупредила Европу о последствиях конфискации российских активов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о "хаосе" в случае возможной... | 21.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о "хаосе" в случае возможной конфискации ЕС активов РФ, что принятие подобного решения грозит Европе жесткими ответными мерами Москвы. Ранее Макрон в интервью телеканалу CBS News признал, что конфискация замороженных суверенных активов России невозможна без нарушения международного права. Такое нарушение, по его словам, может обернуться "началом полного хаоса". "При конфискации замороженных активов Москвы в Европе будет не хаос, а очень жесткие ответные меры РФ. И они об этом знают", - сказала Захарова.
22:04 21.09.2025
 
Захарова предупредила Европу о последствиях конфискации российских активов

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о "хаосе" в случае возможной конфискации ЕС активов РФ, что принятие подобного решения грозит Европе жесткими ответными мерами Москвы.
Ранее Макрон в интервью телеканалу CBS News признал, что конфискация замороженных суверенных активов России невозможна без нарушения международного права. Такое нарушение, по его словам, может обернуться "началом полного хаоса".
"При конфискации замороженных активов Москвы в Европе будет не хаос, а очень жесткие ответные меры РФ. И они об этом знают", - сказала Захарова.
Макрон признал, что конфисковать суверенные российские активы нельзя
